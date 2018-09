Moderatto satisface a miles de amantes del rock

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Hace 17 años comenzó el andar de este gran proyecto llamado Moderatto, el cual ha reunido la mente y corazones de miles de amantes del rock, han llevado su música a lo largo y ancho de la República Mexicana, Estados Unidos y el resto del continente americano y lo que nunca se pensó, incursionaron en el género urbano de la mano de una de las representantes de este movimiento Karol G con el tema “Caballero”, que fue compuesto por Jay de la Cueva y que actualmente promocionan en cada escenario que pisan. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el guitarrista de banda Roy, platicó lo incansable que es la banda y los planes que tienen cuando están a punto de cumplir 18 años de rocanrolear.

También te puede interesar: Cierran las puertas de la Feria del Carmen a Moderatto

“No hemos parado nunca, llevamos casi 18 años ininterrumpidos de rock and roll, nos hemos dejado de ver 15 días, lo más que hemos dejado de tocar son 40 días y no hemos parado. Ahorita traemos un show increíble, nunca paramos con la gira de ‘Malditos Pecadores’ y traemos esta nueva rola en la que coqueteamos con el género urbano que está muy divertido, que se llama ‘Caballeros’ con Karol G, cada día estamos renovando y probando nuevas cosas, este año la gira de Moderatto se ha multiplicado pero por dos, estamos tocando muchísimo, viajando por toda la República Mexicana, por varios países, estuvimos en Guatemala, el año pasado en París, en fin está increíble lo que este monstruo de cinco cabezas ha hecho por todos lados”, detalló Roy, quien aseguró que es un gran momento para Moderatto, que además de cumplir con sus compromisos en el interior preparan dos shows importantes: uno en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y otro más en Monterrey.

Con siete álbumes de estudio, dos en vivo y tres compilaciones de éxitos, Moderatto ha sido la gasolina que impulsa esta gran fantasía llena de rock. Se han ganado el cariño del público y el respeto de la crítica especializada; prueba de ello, son los cuatro Discos de Oro, tres de Platino y dos de Platino + Oro que poseen.

”Estamos en los 18, apenas tenemos nuestra credencial para roquear, entonces estamos muy contentos de que vamos a hacer el Auditorio Nacional y vamos a estar enfocados en que siga progresando la gira, a nosotros nos gusta decir que cada show que hacemos es el más importante de nuestras vidas”, añadió Roy.

Les hubiese gustado cantar con los grandes

El monstruo de cinco cabezas, conocido como Moderatto, formado por Bryan, Xavi, Mick, Roy y Elohim ha hecho rolas con muchos talentos, pero después de 17 años, ¿tienen algún antojo?...

“Moderatto no tiene restricción de géneros, de artistas, todo se vale, hemos hecho colaboraciones con gente increíble como Lupe de Bronco, Belinda, La Guzmán, en fin, ahora con Carol G, la verdad es que no hay ningún límite, hay algunas personas que se nos han adelantado, nos hubiese encantado hacer algo con Freddy Mercury o con Prince, o con David Bowie, entonces fuera de los muertos, mientras respiren con quien se deje vamos a hacer siempre algo, ahorita no hay algún plan macabro por querer grabar con alguien, lo que hemos hecho con Carol G nos tiene muy contentos, entrar con nuestro caballo de Troya al género urbano directamente sin meterle guitarrazos y tamborazos. No creas que planeamos mucho, nosotros vamos sobre la marcha, nos lleva la creatividad”, compartió el guitarrista con esta casa editorial, quien también prometió que regresarán a Cancún con un buen concierto para el público, pues reveló que visitan el destino continuamente, pero en eventos privados.

Moderrato llegará con todo su arsenal sonoro al festival Tecate Arcadia de Mérida, Yucatán, el próximo sábado 22 de septiembre, donde enloquecerán a sus miles de fans en la Hacienda Chichi Suárez.

Honran su trayectoria en vida

En junio de 2016 la agrupación donó algunas prendas de su gira Malditos Pecadores al hotel Hard Rock Riviera Maya; al respecto Roy asegura que se sienten orgullosos de ser honrados cuando aún respiran.

“Aún no sabemos en qué hotel va a quedar lo que se donó para el Hard Rock, pero para nosotros es un gran honor que como banda mexicana nos consideren para la memorabilia, la mayoría de los objetos o prendas que hay son de roqueros que ya se murieron, entonces que nosotros podamos entregar nuestras cosas en vida y podamos verlas en una vitrinita de alguno de los hoteles será increíble”.