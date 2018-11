Limpian seis parques públicos del centro de Cancún

Iván Cadena/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 58 kilos de basura fueron recolectadas como parte del programa de limpieza de seis parques públicos de la Supermanzana 3, por parte de la organización Media Brands Bussines.

Ingrid Lucía Montalvo Sosa, encargada de la asociación, mencionó que esto forma parte de un proyecto titulado "In Your Hands", con el cual se busca realizar la limpieza de áreas públicas, mediante actividades recreativas.

"El proyecto In Your Hands es un proyecto de seis meses y es un movimiento que se inició en Europa y consiste en hacer ejercicio y al mismo tiempo levantar o limpiar la basura que vas encontrando en tu camino y fue así como nosotros decidimos traer este evento a Cancún y hemos buscado un lugar diferente en la ciudad", declaró Ingrid Lucía Montalvo.

El proyecto comenzó el mes pasado, siendo el bulevar Kukulcán el primero punto donde, de acuerdo con la encargada de la asociación, recorrieron cinco kilómetros, con el propósito de recolectar cinco kilos de basura, aunque al final la meta fue superada.

"El mes pasado comenzó el proyecto y fue en la zona hotelera, en los primeros cinco kilómetros y realmente lo que recolectados fueron más de 100 kilos de basura", señaló la entrevistada.

El próximo punto de reunión para la recolección de residuos está proyectado para el Malecón Tajamar, n punto actualmente en abandono, por parte de autoridades municipales, desde hace varios meses.

Además la organización hizo una atenta invitación a la ciudadanía que quiera participar en esta labor en pro del medio ambiente.

"Aunque no tenemos definida la hora, el próximo punto de reunión será el 15 de diciembre en el Malecón Tajamar. A toda la gente que quiera unirse puede hacer y seguirnos en Facebook para que chequen la convocatoria y todas las actividades que realizamos como correr, saltar, etcétera. Nos encuentran como In Your Hands", agregó la entrevistada.

El proyecto es totalmente gratuito, sin fines de lucro y trabaja con empresas dedicadas al reciclaje de basura, quienes se encargan de todos los desechos recolectados.