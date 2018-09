Ponen en ‘tela de juicio’ el proyecto antisargazo

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- “En un mes y medio comienzan a entrar los nortes y se acabó el sargazo, cambian las corrientes y regresa a su lugar de origen pero comienzan las erosiones, y lo que creemos que ellos están jugando (…) todo es un circo y faramalla y nos gustaría que las empresas y el gobierno se sienten con nosotros y nos den una explicación”, expresó Víctor Manuel Castro, residente de la cooperativa turística de Playa del Carmen.

Así el pescador y otros ambientalistas y activistas locales hicieron un posicionamiento en el que pusieron en tela de juicio el proyecto de recolección de sargazo que inició el pasado 24 de agosto, cuando el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, y la empresa Ar-co encabezaron la colocación de las barreras antisargazo.

En la conferencia de prensa estuvieron los activistas Rodrigo Delegado, Guillermo Alpuche y Lizbeth Lugo; Beatriz Urtusuastegui, directora de la Comunidad Jardín de Todas; Jane Groman, integrante de la Canirac; Laura Patiño y Guadalupe de la Rosa de la asociación ecologista Moce Yax Cuxtal.

Cuestionaron la falta de transparencia respecto al proyecto que emplean para contener el sargazo, más parecido a una improvisación que atenta contra el medio ambiente, que a un método estudiado que tenga una solución integral para contener la invasión de las macro algas mitigando daños al medio ambiente.

Beatriz Urtusuastegui aseguró que las redes que la empresa Ar-co ha metido para sacar el sargazo carecen de efectividad, pues además de que conllevan el riesgo de extraer especies marinas una vez que las llevan a la costa tiran el sargazo en la arena para volverlo a recoger generado una erosión de las playas.

Lizbeth Lugo expresó su desconcierto debido a que las autoridades pusieron en marcha unos trabajos que carecen de validez, y han desdeñado los aportes que los sectores académico y científico han hecho en diversos foros a lo largo de los últimos años.

Al menos este viernes las condiciones meteorológicas favorecieron el cambio de corrientes, por lo que lucieron sin sargazo. No obstante, el personal de Grupo Ar-co no accedió a dar entrevistas a los medios de comunicación, y su director operativo Enrique Reséndiz Rodríguez no se encontraba en el lugar.