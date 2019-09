Pueblos Mágicos de México: 6 tesoros cerca de la Ciudad de México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos 6 Pueblos Mágicos cerca de la CDMX son perfectos para recuperar el ánimo y dar un giro a la rutina de la emocionante pero agotadora vida en una de las metrópolis más reconocidas del mundo.

Valle de Bravo

Valle tiene algo para todos. Camina por las calles del pueblo comiendo una deliciosa nieve local mientras paseas entre casas blancas con techos de teja; visita el mercado de artesanías para comprar cerámica o textiles otomíes, así como hierro forjado y cestería. Si lo tuyo son los deportes de aventura, este es el lugar para ti: en el lago puedes hacer pesca, vela y esquí acuático.

En los alrededores hay tres campos de golf, rutas de bicicleta y sobre todo vuelo en parapente, con el que podrás disfrutar las maravillosas vistas del lago y las montañas que lo rodean. Si visitas Valle de Bravo entre noviembre y marzo no olvides ir a los bosques de alrededor a ver la migración de la mariposa monarca.

También te puede interesar: Estos son los tres Pueblos Mágicos de Quintana Roo

¿Dónde está Valle de Bravo?

En el oeste del Estado de México a orillas del Lago de Avándaro, Valle de Bravo está a solo 145 km del centro de la Ciudad de México. Es un destino ideal para un puente o fin de semana, pues te tomará solamente dos horas manejar hasta la orilla del lago o tres horas en autobús.

Tepoztlán

Su clima es envidiable, sus calles son muy agradables y las montañas que lo rodean son espectaculares. Se cree que debido a que es el lugar de nacimiento de Quetzalcóatl el pueblo tiene una energía especial, por lo que muchas personas vienen a meditar o relajarse. En la cima del cerro El Tepozteco, se encuentra el templo dedicado al dios del pulque. La caminata no es fácil pero las vistas valen mucho la pena.

También el Templo de la Natividad es imperdible, cuya entrada está decorada con imágenes hechas a bases de semillas, cuyos diseños cambian cada año.

¿Dónde está Tepoztlán?

En la parte norte de Morelos, justo a las puertas del Parque Nacional El Tepozteco. El Pueblo Mágico de Tepoztlán se encuentra a solo una hora y media manejando desde el DF.

Orizaba

Orizaba es un lugar que te sorprenderá con su bello centro colonial, sus parques y su paseo a orillas del río, además de las vistas al volcán Citlaltépetl. Incluso es posible subir la montaña con la ayuda de varias agencias especializadas.

En mayo y junio puedes asistir a la famosa Feria del Libro, y octubre puedes celebrar la memoria del más famoso Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, originario de la región.

¿Dónde está Orizaba?

En el oeste de Veracruz en plena Sierra Madre Oriental, a los pies de la montaña más alta de México a la cual le da su nombre: Pico de Orizaba. Toma cerca de tres horas ir desde el D.F.

Taxco

Taxco ha preservado su encanto colonial y no ha dejado que nuevas construcciones modernas alteren su encanto. El templo de Santa Prisca con sus altas torres en estilo barroco, sirve como centro de referencia cuando se camina por el pueblo, pero no es el único edificio que vale la pena visitar. También están el Ex convento de San Bernardino, la Casa Humboldt y el Templo de San Miguel, entre otros.

Si te gusta probar algo diferente la especialidad local son los jumiles, pequeños insectos que incluso tienen su propia celebración: La Feria del Jumil llevada a cabo cada mes de octubre y la primera semana de noviembre.

¿Dónde está Taxco?

En el norte de Guerrero, a menos de tres horas por carretera de la Ciudad de México. Taxco se encuentra rodeado de montañas y cerros, de los cuales se extraía la plata por la que es famoso a nivel mundial.

Tequisquiapan

Por el ambiente de tranquilidad y paz que se vive en la región. Tequisquiapan es un pueblo ideal para la relajación y convivir con la familia. Pasea por la plaza central, con su agradable kiosko frente a la Parroquia Santa María de la Asunción mientras visitas tiendas de artesanías.

La región es conocida por sus vinos y quesos, e incluso hay un museo dedicado a ellos. Cada mayo se lleva a cabo la Feria nacional del Queso y el Vino, por lo que es un gran momento para visitar Tequis. En los alrededores hay muchas opciones de cosas a hacer, como los balnearios de aguas termales, cuatrimoto e incluso vuelos en globo aerostático.

¿Dónde está Tequisquiapan?

En el estado de Querétaro, en la región vinícola del centro de México. Tequisquiapan está a 180 km del D.F., por lo que te tomará alrededor de dos horas llegar por carretera.

Malinalco

Además de tener una temperatura promedio anual de 20 grados centígrados, Malinalco es un pequeño Pueblo Mágico donde se ve el pasado indígena y colonial de México. Sube al Cerro de los Ídolos para visitar el Santuario de los Guerreros Águila y Jaguar, esculpido directamente en la roca.

De regreso en el pueblo encuentras el Ex convento Agustino, decorado con hermosos murales indígenas mostrando plantas nativas de importancia cultural para los locales. Cada miércoles se lleva a cabo un tianguis donde se venden artesanías, obras de barro, cuero y madera.

¿Dónde está Malinalco?

Al sur de Toluca, en el Estado de México. A solamente 97 kilómetros del D.F. la ruta en coche te toma menos de dos horas.