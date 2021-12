Puertas que se cierran

Ya nadie cree en la alianza "antiMorena" en Quintana Roo. La sociedad que mantuvieron PAN-PRD-PRI-CQ en junio pasado no perdurará para junio de 2022. Nombres, género y plataforma no convencen a quienes toman las decisiones al respecto. La señal más contundente fue la declaración de los líderes nacionales hace unas semanas, cuando no confirmaron el pacto en el estado aunque sí en otros con elecciones. El error -calculado y sospechoso- fue dejar a las dirigencias estatales su consumación, que no ocurre. Tienen hasta antes del 7 de enero.

La consecuencia del desacuerdo es previsible: Morena y sus seguros aliados ganarían la gubernatura y, posiblemente, la mayoría de los 15 distritos electorales locales, sino es que todos. Coinciden en esa visión inclusive los del oficialismo estatal. No se asoma otra interpretación a la falta de consensos. Acerca de las causas, abundan las hipótesis: arreglo de cúpulas en la Ciudad de México, falta de articuladores en la entidad, negociaciones, favoritismos, entre otras. Lo cierto es que, de reconfirmarse el eventual fracaso mencionado, la 4T incrementará su ventaja, ya ostentosa.

La incógnita ahora redunda en quiénes abanderarían los proyectos por separado y por qué ellas o ellos, lo cual también genera dudas, polémicas y más especulaciones. ¿Tienen oportunidades reales de competir para ganar? Los ojos se concentran hoy en el PRD, partido que podría optar entre Roberto Palazuelos, Marybel Villegas y Laura Fernández. Pudiera suceder que PAN y PRD saquen adelante un prototipo de alianza aunque disminuida comparada con la anterior. Dependerá del perfil, aunque seguramente no con Villegas.

El PAN y el PRI han perfilado sus competidoras: Mayuli Martínez y Leslie Hendricks aparecen en el tablero. Con ellas firmes, la alianza se condiciona demasiado y la ruptura es inminente. Casi un hecho. Pero Palazuelos se abre campo en el Sol Azteca, donde no lo niegan como sí en Movimiento Ciudadano, otro que rondó el empresario y actor avecindado en Tulum. El MC va solo, como igual podrían hacerlo CQ, MAS y Fuerza por México. El PVEM y el PT son fichas inamovibles de la 4T. Así el escenario.

Es evidente el distanciamiento a pocos días de la definición total, y debe insistirse que le estiran la alfombra a Morena, que tiene en Mara Lezama a su virtual candidata para el 5 de junio del próximo año.

Las siguientes horas serán cruciales. Para quienes parecen deambular, se cierran más puertas de las que se abren.