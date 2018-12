Puerto Aventuras tiene nuevo delegado

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El candidato croquista, Tomás Flores Benítez ganó, ayer, las elecciones de Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad, por lo que fungirá como delegado durante los próximos tres años.

De acuerdo con los resultados de las votaciones, publicadas en las casillas que se instalaron, el candidato de la plantilla rosa obtuvo mil 126 votos de un total de los dos mil 623 que se emitieron, quedando en el primer lugar. En segundo lugar quedó la planilla morada y en tercero la planilla color vino.

Walter Puc Novelo, secretario del Ayuntamiento de Solidaridad, adelantó que una vez contabilizadas las actas, el siguiente paso será la resolución de las posibles inconformidades; posteriormente el Cabildo deberá dar el nombramiento oficial al nuevo delegado de Puerto Aventuras.

Estas han sido las elecciones de Puerto Aventuras que más interés despertaron entre la comunidad y los grupos políticos, porque además de Tomás Flores Benítez, candidato ganador, hubo otros seis competidores: Nelly Meneses Aranda, Esperanza Morales Pantoja, Orlando Cox Tun, Mauro Aguilar Valdovinos (quien terminó en segundo lugar), José Concepción Tun Presenda y Eugenia González Tuch.

Aunque los comicios de esta comunidad transcurrieron en calma, y no se reportaron incidentes que pusieran en riesgo la estabilidad de la jornada, los demás candidatos que no ganaron no descartaron iniciar algún proceso de impugnación.