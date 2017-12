Transparencia y rendición de cuentas, temas torales

El 2017 está a punto de finalizar y el gobierno de Carlos Joaquín González ha logrado avances importantes en materia de desarrollo económico, generación de empleo, en atención a la salud y a la educación. Pero existe un punto que a mi parecer ha sido primordial en este gobierno estatal y este tiene que ver con la rendición de cuentas y la transparencia.

Uno de los compromisos fundamentales del gobernador Carlos Joaquín González ha sido el tema de la transparencia, el poner a la vista de la gente en qué y cómo se utilizan los recursos públicos. Y es que seamos sinceros, actualmente ya no es tan fácil engañar a las personas, ya que gracias a Internet y las redes sociales muchos ciudadanos se dedican a buscar información en el Ifai, en CompraNet, en dependencias municipales, estatales y federales, además de que cada municipio tiene su propia página donde sube su información de transparencia.

¿Pero qué pasa cuando su información no está detallada o presenta datos diferentes en cada dependencia, cuando los sueldos no coinciden con lo que dicen, cuando no hay auditorias del último año, cuando las ultimas solicitudes de información pública son de la administración anterior, cuando existe la pestaña de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios pero no hay información o cuando de plano la información no está actualizada?

Lo anterior era el común denominador en la administración estatal pasada, donde incluso varia páginas electrónicas nunca fueron actualizadas en temas de transparencia. Hoy y gracias a las reformas en materia de transparencia que se aprobaron a nivel federal el ciudadano puede conocer a ciencia cierta en qué se gasta cada peso que proviene de sus impuestos que sumado a las políticas que ha implementado Joaquín González en el mismo tema colocan a la transparencia y rendición de cuentas en un papel preponderante en Quintana Roo.

Una verdad aquí y en China es que la transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno, situación que poco a poco se está logrando en esta administración estatal. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados y muestra de ello han sido las detenciones que se han realizado durante este año de personajes que estuvieron involucrados en el desvío de recursos públicos.

Carlos Joaquín González cuando menos este año que está por culminar ha mostrado determinación y rectitud para hacer que las cosas funcionen como tienen que ser, cosa aparte son algunos integrantes de su gabinete que no abonan en nada, y como dicen en el argot popular: “no cachan, no pichean y ni dejan batear”. Prueba de las acciones que se han emprendido desde el gobierno estatal son las firmas de convenios que ha realizado el ejecutivo estatal con instancias federales de transparencia así como con las cámaras empresariales, conscientes de que el mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia se observará en el largo plazo.

El gobernador del estado tiene bien claro que el tema de transparencia es primordial en su gobierno y es en este tenor que también los servidores públicos deberán aceptar que están sujetos a un escrutinio permanente, por cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier parte, pero también se deberá reconocer que la información en posesión del gobierno es un bien público que se encuentra al alcance de todos. Los ciudadanos esperamos que para el 2018 estos temas sean reforzados para que cada servidor público y cada dependencia respondan a los peticiones que hace la ciudadanía sobre el manejo que se le da los recursos públicos.