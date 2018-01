Cuenta regresiva elecciones 2018

El domingo 1 de julio se llevará a cabo la elección presidencial en México. Desde el primer día de este 2018 es un tema obligado en cualquier reunión donde se habla de política la sucesión presidencial, los escenarios, los partidos, los aspirantes, las posibilidades, etc. y en esas pláticas surgen inevitablemente las encuestas, que por más ganas de descalificarlas de muchos, siguen siendo la referencia, no para pronosticar que como ya hemos mostrado no funcionan en ese sentido pero sí para conocer los posicionamientos y las reacciones ciudadanas.

Lo cierto es que será un proceso electoral histórico donde habrá muchas sorpresas. A lo anterior se agregan diversos elementos negativos como por ejemplo el creciente deterioro de la política, de los partidos y de los políticos pero también a la fragmentación del sistema de partidos y a la proliferación de candidaturas independientes.

En Quintana Roo, gracias al trabajo coordinado y puntual que ha realizado el Instituto Electoral del estado, se puede decir que tendremos condiciones favorables para una jornada electoral tranquila y sin mayores contratiempos, salvo los que por la intensidad de las campañas mismas se vivan en torno a los candidatos. Cristina Torres en Solidaridad, Luis Torres Llanes en la capital, Emilio Jiménez Ancona, Paoli Perera Maldonado, Laura Fernández Piña, José Dolores Baladez son quienes tienen prácticamente en la bolsa su reelección debido al trabajo puntual que han realizado en sus municipios.

Estas elecciones venideras se ganarán a base de propuestas reales de los candidatos porque los partidos ya no representan nada para el ciudadano debido a la pérdida de valores que muchos institutos políticos han registrado. Existe una situación muy peculiar donde las autoridades de los 3 niveles deben de poner atención y me refiero a los patrones recurrentes que cada proceso son más preocupantes: los porcentajes de los votantes que optan y eligen el candidato ganador son una minoría decreciente. Esto quiere decir que bajo las reglas de comicios vigentes en el país para ganar solo es necesario tener la mayoría de los votos de las personas que efectivamente acuden a las urnas.

Con un abstencionismo promedio, mayor al 50%, los candidatos que ganan con un porcentaje de apenas un 30% de los votantes, generan por resultado tener el apoyo efectivo de apenas un 15% del electorado. Hay que recordar que las elecciones se llevarán a cabo el domingo 1 de julio y en ellas se renovarán los cargos de elección popular a nivel federal: El Presidente será electo por única ocasión para un periodo de cinco años y diez meses, sin posibilidad de reelección. 128 senadores, tres por cada estado de la República, electos de manera directa, y 32 por una lista nacional, todos ellos por un periodo de seis años, así como 500 diputados federales, 300 por mayoría simple y 200 mediante el principio de representación proporcional, todos ellos electos para un periodo de tres años.

El mismo día de la jornada electoral federal se realizarán elecciones locales en 30 de los 32 estados.