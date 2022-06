Critican ‘falta de tacto’ del SAT por Constancia de Situación Fiscal

Empresarios y trabajadores se quejaron de la falta de estrategias para agilizar el trámite de la Constancia de Situación Fiscal, lo que ha provocado aglomeraciones en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Siendo el último mes para obtener este documento Fiscal, cientos de chetumaleños se aglomeraron en el edificio del (SAT) en la capital del Estado.

De no contar con este documento, las empresas y negocios no podrán timbrar sus recibos de nómina, y por tanto no podrán depositarles el sueldo.

“Es lamentable que las autoridades no hayan previsto esta situación, considerando que se la están exigiendo a todos los trabajadores. No puede ser posible que no tengan diseñada una estrategia para evitar estas aglomeraciones, que dicho sea de paso representan un riesgo de contagio de Covid-19”,

declaró el dirigente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), delegación Chetumal, Juan Jaime Minguer Cerón.

Puntualizó que el sector empresarial siempre ha gestionado la agilización de los trámites burocráticos, pero lo que en realidad están observando es que el SAT está enfrascado en implementar más exigencias fiscales, afectando con ello la productividad de los trabajadores.

Este miércoles, desde las seis de la mañana comenzaron a llegar los interesados en tramitar su Constancia de Situación Fiscal, a las oficinas ubicadas frente al Boulevard de Chetumal. En menos de una hora ya se habían formado más de mil 500 personas.

Pese a la molestia de los usuarios, el personal del Servicio de Administración Tributaria no permitió dejar pasar más que a 10 personas a la vez, ocasionando que la mayoría, incluidas mujeres embarazadas y adultos mayores, tuvieran que esperar su turno hasta cinco horas bajo la lluvia.

Sin embargo, debido a la naturaleza de este trámite, la mayoría logró concluirlo en menos de 15 minutos.

Son más de 65 mil empleados formales los que deberán cumplir con esta obligación antes del próximo 30 de junio.