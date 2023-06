Escuelas implementan medidas para evitar golpes de calor en alumnos

La inquietante ola de calor en todo el estado, generó preocupaciones por parte de los padres de familia, ya que a pesar de las altas temperaturas, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) solo ha emitido recomendaciones a seguir en todas las escuelas.

Algunas recomendaciones presentadas son:

Por impresionante que parezca, en Quintana Roo no se han visto casos de golpes de calor en estudiantes, de acuerdo con Carlos Gorocica Moreno, titular de la dependencia estatal.