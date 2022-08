Relajan ley para seguir utilizando los plásticos de un solo uso

A pesar de que en Quintana Roo está vigente desde hace casi dos años una legislación para sancionar a quien comercialice u ofrezca plásticos de un solo uso, esto es letra muerta… y ahora más, tras una medida que flexibiliza la ley.

Miguel Nadal Novelo, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, señaló que ni siquiera los operativos para sancionar a quienes violen la normatividad vigente sobre el tema, han logrado inhibir su venta.

Comentó que desde 2020 han iniciado 20 procedimientos en contra de negocios que venden o entregan productos con este tipo de materiales, aplicándose multas de entre 50 a 250 mil pesos.

Pero en puestos ambulantes, restaurantes y otros lugares siguen ofreciéndose charolas, bolsas, popotes, y otros plásticos de un solo uso. La mayoría de quienes cometen esta falta pertenecen al sector de venta de alimentos.

De acuerdo a los comerciantes, la razón por la que no acatan la ley se debe a que es difícil encontrar una opción viable a los envases y otros utensilios para transportar y mantener la comida en buen estado.

Además, de que las ya existentes, como charolas de bambú o popotes hechos con fibra de aguacate; son mucho más caras y se rompen más rápido que el plástico.

Diputados relajan la ley contra los plásticos de un solo uso

Por esta razón, la XVI Legislatura en julio pasado aprobó la reforma a la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos de Quintana Roo, en la cual se “flexibiliza” la cantidad de productos que pueden usarse.

De esta manera, se permitirá en el sector restaurantero el uso por más tiempo (sin especificar) la utilización de estos productos.

Además, se reconocen en la legislación los distintos tipos de plásticos. Para ello se otorga a la Secretaría de Medio Ambiente la obligación de establecer en determinado plazo las metas de recolección, recuperación y valorización a corto, mediano y largo plazo que se deben alcanzar en los residuos y productos listados como prioritarios.

Hasta ahora la reforma no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, por lo que aún no está vigente. Una vez que entre en acción, ya no podrán ser sancionados los comerciantes.