En la zona sur cinco personas terminaron con su vida

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Una persona, que permanece en calidad de desconocida, se quitó la vida mediante ahorcamiento, en la periferia de la comunidad de Xul-Há; con este hecho van cinco casos registrados en el sur del Estado.

De acuerdo con datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado (FGJ) de Quintana Roo, en lo que va del año 2018, van cinco suicidios en el sur de la entidad, de este número, cuatro corresponden a varones y una mujer.

El último caso se registró la mañana de este jueves, cuando unos jóvenes se dirigían a un rancho en las afueras de la comunidad mencionada, encontrando el cuerpo de una persona de aproximadamente 35 años, suspendido de una cuerda de nylon, en el camino que conduce al rancho “Villas Lolita”, cerca de la carretera kilómetro 1+800 de la carretera federal Reforma Agraria Puerto Juárez, a 100 metros de distancia, sobre un camino de terracería.

Al parecer, dicha persona no habitaba por esos rumbos, pues no fue reconocida por ninguno de los testigos y no se encontró ninguna identificación dentro de las bolsas de su pantalón.

El masculino era de complexión delgada, tez moreno, barba de candado, con lentes de aumento, sport blanca, pantalón de mezclilla color azul, cinturón color café, tenis color blanco con suelas cafés y calcetines azules. El Servicio Médico Forense, procedió al levantamiento del cadáver para practicarle la necropsia de ley.

Casos en Quintana Roo

Hasta septiembre del año pasado, Quintana Roo se encontraba en el quinto lugar a nivel nacional con más suicidios, con un total de 90, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Del total de suicidios registrados hasta esa fecha, el municipio de Benito Juárez registraba el 50%, seguido de Playa del Carmen y el resto distribuido en el resto de los municipios del estado.

El año pasado, la Fiscalía contabilizó en la zona sur se registró el fallecimiento de 54 personas por la vía del suicidio, de las cuales 47 fueron del sexo masculino y siete del sexo femenino.

En lo que va del año 2018, se tienen registrados cinco suicidios en esta misma región sur de la entidad, de este número, cuatro corresponden a varones y una mujer.