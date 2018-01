¡Qué no te pase! Los ataques de perros pueden evitarse

Alejandro Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los ataques de perros reportados durante el 2017 en Cancún a través del Centro de Atención Canina (CAC) del Municipio de Benito Juárez fueron 10, este 2018 se espera que la cifra no aumente.

“Sabemos que hay más ataques pero solo nos reportan unos cuantos, las personas no denuncian los casos, por eso no podemos llevar un reporte exacto anual, si mantienes a tu mascota con las medidas necesarias no habrá hechos violentos relacionados con ellos”, señaló Gabriel López Ceballos, director del CAC en Benito Juárez.

El CAC municipal trabaja para crear conciencia en el cuidado de mascotas y erradicar la fauna callejera.

“Las pocas personas que denuncian ataques de perros son sobre todo por mordeduras o cuando lastiman a mascotas de razas pequeñas, lo que tratamos de hacer es llegar a la conciliación entre los dueños de los perros o cuando lesionan de gravedad a un ser humano se trata de llegar a la conciliación, cuando no es así, se canalizan a las autoridades correspondientes y ellos se encargan de establecer las multas de acuerdo a la Ley de Bienestar Animal”, señaló el Director del CAC en Benito Juárez.

Gabriel López Ceballos, Director del CAC en Benito Juárez, comentó “cuando se reporta un ataque, sí el perro cuenta con la vacunación completa se lo queda el dueño con la respectiva multa o de acuerdo al trato que se haya establecido por la vía conciliatoria, si no se queda al resguardo de nosotros durante 15 días, si la mascota es reincidente es decir ha atacado anteriormente se procede al sacrificio, las multas van de 10 a 100 salarios mínimos todo se rige por la Ley de Bienestar Animal del Municipio”.

Personal del CAC de Benito Juárez señaló “los ataques se pueden evitar, si tienes a tu mascota en tu casa con espacios amplios, lo sacas a pasear con correa, si sabes que tu perro es agresivo o nervioso colocarle un bozal, o no le gusta convivir con más perros, puedes traerlo aquí al centro, contamos con entrenadores personales que pueden ayudar a educar a tu perro, te vuelvo a repetir estos ataques se pueden evitar”.

El Director del CAC en Benito Juárez señaló que cuentan con un programa abierto para la adopción de perros, “el año pasado el programa de adopción fue un mes en específico, esta vez se mantendrá durante todo el 2018, en marzo tenemos el programa de vacunación antirrábica así como las Jornadas Nacionales, el 20 de enero tendremos el programa de desparasitación para gatos aquí en las instalaciones”.

Ataque entre perros no es delito

De acuerdo a personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, si un perro ataca a otro perro no puede ser considerado como delito pero sí como una falta administrativa para el dueño del perro, cuando un ataque pone en peligro la vida de un ser humano se puede tipificar como delito.

En el Código Penal del Estado de Quintana Roo en el capítulo dos de los delitos contra la flora y fauna establece que si se realiza intencionalmente actos de crueldad en contra de cualquier especie animal, causándole maltrato evidente, pero que no pongan en peligro la vida animal, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de veinticinco a cincuenta días de multa.

Detalla que si las lesiones ponen en peligro la vida del animal se incrementarán en una mitad de la pena señalada, si le provoca la muerte, se le impondrán de uno a dos años de prisión y de cien a doscientos días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Protección y Bienestar Animal.

“Muchas personas no conocen la Ley de Bienestar Animal ni mucho menos tienen conocimiento que en el Código Penal existe leyes que van contra la crueldad hacia los animales y que hay sanciones serias si son responsables de la muerte de uno”, señaló personal de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo.