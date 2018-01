Quintana Roo recibió a cinco bebés comenzando el 2018

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud, dio a conocer el nacimiento de cuatro varoncitos y una niña durante las primeras horas del 2018.

En Cancún, Diego Lastra Caamal nació a la 1:01 horas del 1 de enero 2018 con un peso de tres kilos 840 gramos y una talla de 54 centímetros, su orgullosa madre señala que con él aprenderá a ser mamá.

“Sorpresas que da la vida, estoy feliz, no sé qué decir, tan solo gracias”, comentó Sergio Lastra Mota, padre del menor quien tiene tres hijos más entre 21 y 17 años de edad.

También te puede interesar: Conoce al primer bebé que nació este año

En la cama 8B en el área de Ginecobstetricia del Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, se encuentra Karla Caamal Arcos de 28 años de edad, madre del pequeño Diego quien decidió nacer en los primeros minutos del año nuevo.

Con una amplia sonrisa en el rostro la nueva madre señaló a Novedades Quintana Roo, estar feliz y a la vez nerviosa porque es un proceso nuevo para ella, con quien aprenderá varias cosas, porque no tiene idea de cómo cuidar un bebé, pero día a día ira aprendiendo. “Lo vi hasta las seis de la mañana, porque me durmieron”, indicó Caamal Arcos.

El nacimiento de Diego tentativamente estaba programado para el pasado 26 de diciembre, y sería parto natural, sin embargo, hubo algunas complicaciones y sucesos que no se esperaban los médicos, como el que la talla del pequeño nuevo ser fuera tan grande, por ello decidieron realizar una cesárea.

“Me sentí contenta la primera vez que lo vi, porque todo salió bien, sobre todo porque el día que ingrese no me sentía mal ni nada, solo vine a revisión, y no pensé quedarme, pero me dijeron que debían ingresarme y aquí estamos”, explicó la entrevistada.

Durante la entrevista el menor con leves quejidos indicó a los presentes que ahí estaba y que era la estrella del momento, mientras que sus padres lo cobijaban con miradas y caricias de amor incondicional.

Envuelto en una cobijita de color con estampado de estrellas, tuvo su presentación en sociedad con un trajecito en color azul marino y blanco y en el pecho una jirafa de grandes ojos.

El segundo y tercer nacimiento del año en Benito Juárez fueron en el fue en el hospital Regional 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde nació una niña a las 2:09 horas, peso tres kilos y midió 49 centímetros, mientras que en el hospital de Ginecopediatría 7 del IMSS, llegó al mundo un varón a las 2:20 horas quien pesó tres kilos 510 gramos.

Alegría de familias quintanarroenses

El nacimiento del primer bebé del 2018 nació el 1 de enero a las 00:15 horas en el Hospital General de Playa del Carmen pesando 3340 kilogramos, talla de 49 centímetros y sexo masculino, y se llamará Iván Alexander, comentaron sus padres Iván E.R. y Osui L.P.

La señora Karina C. A. de 28 años de edad a las 01:01 horas dio a luz a un varoncito de 3840 kilogramos de peso y talla 54. El papá del bebé el señor Sergio L.M. expresó su agradecimiento por la atención recibida en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” de Cancún.

En el municipio de Bacalar se registró el nacimiento a las 01:15 horas de una niña pretérmino (de 36 semanas) con un peso de 2500 kilogramos, hija de la pareja Katrina F.N. y Jacobo F. La mamá se encuentra estable en el Hospital Comunitario de Bacalar y el bebé fue canalizado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Materno Infantil Morelos en donde se encuentra delicado de salud, pero estable.

En Chetumal, en el Hospital Materno Infantil Morelos Julia M. C. de 20 años de edad y habitante del poblado de Ucum a las 8:30 horas dio a luz por cesárea a un varoncito de 3,300 kilogramos y talla de 48 centímetros. Ambos se encuentran en perfecto estado de Salud. Julia manifestó su alegría por el nacimiento de su tercer bebé quien dijo se llamará Julio.

En el Hospital General de Cozumel, la señora Dalia M.C. de 24 años de edad a las 11:05 horas dio a luz a un varoncito de 3470 kilogramos.