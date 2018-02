Profeco suspende oficinas de Aguakan en Playa del Carmen

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Esta tarde, autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Playa del Carmen aplicaron una medida precautoria contra la empresa Aguakan, en la cual se colocaron varios sellos de suspensión de prestación del servicio; el sumistro de agua potable continuará de manera normal

A través de un comunicado, la PROFECO dio a conocer que la colocación de sellos de suspensión de prestación del servicio que comercializa la empresa concesionaria de agua potable Aguakán, (Desarrollos Hidráulicos de Cancún), se debió a los siguientes motivos:

No exhibir a los consumidores el monto total a pagar en la tarifa doméstica (no incluir el IVA); no exhibir el costo de los recargos de las mensualidades vencidas; no acreditar documentalmente la veracidad de su publicidad exhibida y no acreditar documentalmente los expedientes del cambio de medidores.

Al respecto, la Subdelegada de la PROFECO en Playa del Carmen, Marisol Huitrón Rangel, precisó que esta suspensión no implica el corte del suministro de agua a los consumidores, ya que se trata de un trámite administrativo para el proveedor del servicio de agua potable en el municipio de Solidaridad, lo que en ningún momento está vinculado al abasto del vital líquido.

“Se colocaron cuatro sellos en las oficinas de la concesionaria en esta ciudad y el monto de la multa puede llegar a ser de hasta 3.5 millones de pesos según la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es importante señalar que esta es únicamente una sanción administrativa”, señaló.

Los sellos serán retirados hasta que se subsane legalmente la multa interpuesta. (Foto: Redacción/SIPSE)

Por ello, abundó Huitrón Rangel, los sellos de suspensión serán retirados una vez sean subsanadas legalmente las observaciones, como sucede en todos los procedimientos de verificación llevados por esta institución.