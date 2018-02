Aún pendiente renuncia de Cristina Torres

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Cristina Torres Gómez, presidenta municipal de Solidaridad, adelantó que en caso de que no se aclaren las reglas en torno a si la reelección les permitirá a los funcionarios a conservar sus puestos, renunciará a su cargo los primeros días de abril, en aras de cumplir con los 90 días previos sin cargo en relación a la jornada electoral que será el 1 de julio.

“Si las reglas son muy claras y transparentes para poder estar en el gobierno y seguir realizando las actividades de campaña lo haremos, y si no habrá que hacer los cambios correspondientes para pedir licencia y separarme del cargo (…) será en los primeros días de abril”, adelantó.

Lo anterior lo dijo luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró incompetente para pronunciarse sobre si los funcionarios de los ayuntamientos deben o no separarse del cargo, lo que provocará que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la instancia que dirima la controversia.

No obstante la alcaldesa indicó que esperarán a que se diriman estas dudas que dejó la reforma electoral que el Congreso del Estado hizo a la ley electoral de Quintana Roo, pues hasta ahora la participación de los cabildos en una contienda electoral está basada en los lineamientos del INE, es decir que podrán hacer actos de campaña pero fuera del horario de oficina.

“Hemos tenido resoluciones en el Tribunal Electoral en el sentido de que no es necesario solicitar la licencia. Sin embargo sería injusto que quienes estén en funciones de gobierno salir en horarios no hábiles, y al mismo tiempo visto desde la perspectiva del que no es funcionario es injusto que compita contra alguien que sí lo es”, manifestó.

Lo importante, dijo, es no enturbiar los procesos por parte tanto de los participantes en las elecciones como de las autoridades electorales y apegarse a las reglas que se establezcan para la contienda.

Debido a lo anterior Torres Gómez anunció será este domingo, fuera del horario de oficina, cuando se inscriba al proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar ser la pre candidata, y destacó que el objetivo que ella y su equipo de trabajo persiguen es darle continuidad a las políticas que han implementado en su gobierno.