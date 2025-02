¡Qué alivio! Hooters Cancún seguirá operando pese a cierre de locales en EE.UU

¡Qué alivio! continuarán las alitas, hamburguesas y ambiente deportivo en Hooters Cancún, esto después de aclarar que no cerrarán sus restaurantes en la ciudad.

Este rumor fue descartado por el mismo restaurante a través de redes sociales, luego de que en los últimos días ha circulado información sobre un supuesto proceso de quiebra de Hooters en Estados Unidos, lo que generó incertidumbre entre los clientes de la famosa cadena de comida.

De acuerdo con un comunicado oficial, Hooters of America, la empresa propietaria de la marca y de un porcentaje de los restaurantes en EE.UU., enfrenta problemas financieros y está en proceso de refinanciamiento. Sin embargo, esto no impacta a las sucursales en Cancún ni en otras partes de México ya que esta situación no afecta sus operaciones en Quintana Roo, pues funcionan bajo un esquema de franquicia independiente.

En Quintana Roo, Hooters ha operado durante más de 20 años bajo la administración de Grupo Hooters, una empresa 100% mexicana que maneja la franquicia de manera autónoma y sin relación con la situación financiera de su contraparte estadounidense.

“Nuestro grupo sigue operando normalmente en todas nuestras sucursales, celebrando nuestro 20 aniversario y atendiendo a nuestra invaluable y querida clientela”, informó Hooters Cancún.

La aclaración surge después de que diversos medios reportaran el cierre de algunas sucursales en Estados Unidos, lo que generó confusión entre los consumidores en México.

Con esto, los fanáticos de la marca pueden estar tranquilos, pues Hooters Cancún seguirá operando con normalidad, garantizando la misma experiencia que ha ofrecido por dos décadas.

