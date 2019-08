Qué necesidad y necedad

Pero qué necesidad y qué necedad, la actitud mostrada por el Congreso de la Unión, Presidencia de la República y la SHCP, e institutos de seguridad social, para tener a millones de jubilados y pensionados sumidos en la desesperación e incertidumbre en relación con el pago de sus pensiones.

Una de esas razones es, precisamente, la perversidad de la Ley de la Unidad de Medida y Actualización, a la que, sin pensarlo dos veces y aprovechándose de erróneas interpretaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Issste, tan pronto entró en vigor, la empezaron a aplicar en los procesos de cálculo, actualización y pago de pensiones y jubilaciones.

Otra razón es la inercia brutal e insensibilidad de diputados y senadores, quienes, aun cuando saben que es inconstitucional el uso de la UMA en materia de seguridad social, nada, pero absolutamente nada han hecho hasta la fecha para revertir la situación y a quienes en algún momento intentaron hacer algo, rápidamente les aplicaron el “estate quieto” y les enfriaron sus “iniciativas” e intentos por modificar la ley en referencia.

Otra razón es que, tanto el presidente de la República, aun con todo lo asertivo que se ha mostrado para otros aspectos de la vida nacional, en materia de seguridad social simplemente hace “como si el problema no existiera” y, por lo tanto, la SHCP se excusa expresando simplemente que “no hay presupuesto”.

Otra razón es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando tiene en sus escritorios y mesas de trabajo miles, pero miles de solicitudes de amparo, promovidas contra el inconstitucional uso de la UMA, a la fecha sólo ha emitido dos tesis aisladas en la materia, no habiendo razón alguna, “excepto por motivos políticos”, para no dictaminar sobre más casos y sentar jurisprudencia plena en la materia y con ello esté en la posibilidad de que, ante la inercia del Legislativo y el Ejecutivo, publique en el DOF un decreto que derogue el uso de la UMA, y sólo así, tanto el IMSS como el Issste retomen el uso del salario mínimo como referente, unidad y medida en materia de seguridad social.

Realmente es inadmisible que la aplicación de una Ley en materia de seguridad social afecte a millones de pensionados y simplemente no pase nada.

¿Dónde están las tantas organizaciones gremiales de las que uno de sus deberes principales es la protección y defensa de los trabajadores?

¿Será acaso que para esas organizaciones gremiales, como ya no reciben cuota de pensionados y jubilados, éstos ya para nada les interesan?

El futuro inmediato para jubilados y pensionados luce tan claro y brillante como una noche sin luna.

Pero qué necesidad y qué necedad.