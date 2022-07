¡Qué no te sorprendan! 10 cosas que puedes o no hacer al volante

Hay varias cosas que se dice que puedes hacer y otras que supuestamente no puedes hacer mientras conduces tu automóvil en la ciudad de Cancún, aquí te presentamos algunas para que no te dejes sorprender.

10 cosas que puedes o no hacer cuando conduces

- ¿Es permitido traer un perro dentro del automóvil?

De acuerdo con el Área Jurídica de la Dirección de Tránsito del municipio de Benito Juárez, si está permitido, esto siempre y cuando sea en la parte trasera del automóvil y el perro este sujetado con una cadena o cuerda para que no tenga la posibilidad de pasar al siento del conductor.

- ¿Se puede fumar?

No hay una restricción como tal que impida fumar mientras conduces, sin embargo no se debe ya que es distracción, puedes quemarte y ocasionar un siniestro vial, por lo que las autoridades de Tránsito recomiendan no hacerlo.

- ¿Se puede beber?

Si, siempre y cuando no sean bebidas alcohólicas o que te puedan alterar el sistema nervioso.

- ¿Se puede manejar con chanclas o sandalias?

Si se puede, no hay en el Reglamento de Tránsito algún impedimento, sin embargo, es importante que al hacerlo se verifique que no mojadas por qué podrían resbalar el pie y esto a su vez podría ocasionar un percance.

- ¿Se puede conducir sin playera?

Si, no hay impedimento alguno en el Reglamento de Tránsito de Benito Juárez que impida que alguien pueda conducir sin playera, sin embargo, las autoridades por cuestiones de imagen recomiendan no hacerlo.

- ¿Puedo conducir con la música a todo volumen?

No, esto está prohibido de acuerdo con el Artículo 114 del Reglamento de Tránsito de Benito Juárez, esto debido a que por escuchar música podrían no escuchar el ruido del algún vehículo de emergencia o alguna advertencia, lo que podría ocasionar un accidente.

- ¿Puedo tener mis cristales polarizados?

Si, está permito polarizar los cristales de los vehículos hasta 2 humos, esto de acuerdo con el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de Benito Juárez, el cual dice que, se prohíbe el uso de todo tipo polarizado superior a dos humos en cristales de vehículos y/o que restrinja la luz hacia el interior hasta un 35% como máximo en vías y carreteras del Municipio de Benito Juárez.

Asimismo, queda prohibido polarizar el parabrisas; además de la utilización de material con acabado espejo, calcomanía, cortina, empapelado o cualquier otro material obstructor en los cristales de los vehículos, que impida la visibilidad hacia el interior del mismo, fuera de lo permitido.

El polarizado que exceda las especificaciones deberá ser retirado por el propietario para evitar reincidencias ya que esta generará el doble de la sanción establecida.

- ¿Puedo ponerle luces de colores a mi vehículo?

No, lo marca el artículo 101 del Reglamento de Tránsito de Benito Juárez, el cual dice que, los vehículos de motor de 4 o más ruedas deberán estar provistos por lo menos de dos faros delanteros, que cuando estén encendidos, emitan luz blanca, colocados simétricamente y al mismo nivel uno de cada lado del frente del vehículo y los más alejado posible de la línea del centro. Estos faros deberán estar conectados de tal manera que el conductor pueda seleccionar con facilidad y en forma automática dos distribuciones de luz.

- ¿Puedo ponerle luces rojas, azules y blancas a mi vehículo?

No, ya que solo se usan en vehículos de emergencia. Como lo indica el Artículo 111 del Reglamento de Tránsito de Benito Juárez, el cual dice que, se prohíbe en los vehículos, la instalación y uso de torretas, faros rojos en la parte delantera, o blancos en la trasera, flashes o estrobos, sirenas y accesorios de uso exclusivo para vehículos policiales y de emergencia.

- ¿Puedo negarme a una revisión por parte de Vialidad?

No, siempre y cuando tengan una causa, motivo o razón justificada, de acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento de Tránsito de Benito Juárez.