Autoridades aplazaron el regreso del programa del alcoholímetro en Cancún, el cual en primera instancia estaba programado para regresar las pruebas de alcoholemía a los conductores de vehículos en enero.

Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento, señaló que no se tiene una fecha para el regreso de esta medida preventiva, la cual se suspendió hace dos años, durante la pandemia para evitar contagios de Covid-19.

“No tenemos una fecha, no se me pongan nerviosos todavía no tenemos una fecha”, comentó el funcionario, quien agregó que, hasta el momento, las autoridades cuentan con un avance del 85% de lo que se necesita para reactivar las pruebas de alcoholemia.