¿Qué sucederá con el señor Trump?

Los estadounidenses eligieron a Joe Biden como el 46 presidente de Estados Unidos, y no se equivocaron en su decisión ya que él ha comenzado a ver las urgentes necesidades de su país, antes de tomar el gobierno, iniciando pláticas con los expertos en salud con respecto a un nuevo plan contra el coronavirus.

Lamentablemente el ya casi ex presidente de Estados Unidos aún no admite públicamente que perdió en estas elecciones, pero su salida de la Casa Blanca tendrá que ser el 20 de enero de 2021. Una montaña de deudas.

Algunos observadores sospechan que la tenacidad con la que Trump se aferra a la presidencia –incluidos los intentos de obstruir primero el proceso electoral y luego el recuento– tienen una razón particular: sin el cargo perdería su inmunidad. “Su cargo es lo que lo mantiene fuera de prisión”, aseguró el historiador Timothy Snyder a la revista The New Yorker antes de las elecciones.

En septiembre, The New York Times informó que Trump tenía deudas de más de 400 millones de dólares (el equivalente a 340 millones de euros) –una gran parte de ellas con el banco alemán Deutsche Bank– y que esta suma debía ser pagada en los próximos 4 años.

Unos días antes de las elecciones de EU, los directivos del Deutsche Bank dijeron a la agencia de noticias Reuters que una derrota de Trump facilitaría al banco obtener el reembolso de los préstamos que se le habían emitido personalmente, posiblemente con una ejecución hipotecaria.

El propio Deutsche Bank ya estaba en el centro de atención por sus prácticas cuestionables. Los citados gerentes dijeron que una derrota abriría la posibilidad de cerrar las cuentas de Trump y podría poner fin a una relación comercial que ha traído a la institución financiera una persistente mala imagen en la prensa y una atención no deseada del sector político. El Deutsche Bank no ha querido comentar la naturaleza de su relación con Trump ahora que Biden es presidente electo.

Asimismo, Trump se enfrenta a una demanda de que restituya un dinero que recibió como devolución de impuestos. Se trata de 72 millones de dólares, que había recibido en 2010 por supuestas pérdidas de 1,400 millones de dólares de 2008 y 2009.

El negocio de la familia

El presidente estadounidense sigue siendo dueño de más de 500 empresas, incluyendo hoteles, resorts y clubes de golf, algo que no ocultó durante su presidencia. Es cierto que la gestión actual de este conglomerado, conocido como la Organización Trump, ha estado en manos de los hijos de Trump desde que él asumió el cargo. Sin embargo, todavía tiene acceso a las cuentas. Los demócratas en el Congreso siempre han visto esto como un conflicto de intereses, acusando a Trump de permitir que los posibles acuerdos influyan en su política exterior y de utilizar el cargo de presidente para obtener beneficios económicos personales.

De hecho, se supo que los grupos de presión que buscaban la atención de Trump se alojaban en sus hoteles y una empresa estatal china obtuvo un contrato multimillonario para construir un campo de golf de Trump en los Emiratos Árabes Unidos cuando la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya estaba en pleno apogeo.

Como ex presidente, Trump podría volver a tomar un papel más activo en la corporación que lleva su nombre. Pero el conglomerado se dedica principalmente a los bienes raíces y los hoteles, y la revista de negocios Forbes especuló con que la crisis del coronavirus podría haber golpeado duramente a la Organización Trump. Según Forbes, el valor del grupo cayó unos mil millones, hasta 2,100 millones de dólares, entre el 1 y el 18 de marzo de 2020.

Además, aunque la presidencia puede haber proporcionado a Trump oportunidades de comercialización para sus empresas en algunos aspectos, dañó la marca Trump en otros. El portal inmobiliario City Realty ha calculado que los precios de los edificios propiedad de Trump en Nueva York, donde se le considera extremadamente impopular, han caído un 25% en los últimos cuatro años. Como resultado, el nombre de Trump ha sido eliminado de la fachada de algunos edificios de apartamentos.

“El negocio de la empresa familiar con bienes raíces y hoteles podría declinar”, explica a DW el periodista y biógrafo de Trump Michael D’Antonio. “Este es un negocio muy difícil, y la marca ha sufrido más en el segmento de lujo”, agrega.

Ola de demandas

Según una disposición del Departamento de Justicia de EU de 1973 –cuando el escándalo Watergate derribó al presidente Richard Nixon-, los tribunales no pueden procesar a los presidentes en funciones. Pero una vez que deje la Casa Blanca, Trump perderá la inmunidad de la presidencia y se enfrentará a una avalancha de demandas que se han acumulado en los últimos cuatro años.

En Nueva York, por ejemplo, se están llevando a cabo investigaciones tanto civiles como penales sobre las prácticas comerciales de Trump. El presidente también enfrenta acusaciones de mujeres que alegan abuso sexual. Además, un escándalo relacionado a pagos de dinero a cambio de silencio, podría recaer sobre Trump; por ese motivo, su ex abogado Michael Cohen terminó tras las rejas en 2019. Según el fallo, Cohen había violado las reglas de la campaña al pagar a dos mujeres para que guardaran silencio sobre una aventura con Trump cuando el republicano era candidato. En ese momento, Cohen testificó que Trump le había dado instrucciones de pagar.

Es posible que Trump intente usar sus derechos constitucionales como presidente para obtener un indulto antes de que deje el cargo. Sin embargo, ningún presidente ha intentado antes perdonarse a sí mismo, y no está claro si tal medida sería legalmente válida. No obstante, cuando Biden sea presidente también podría indultar a Trump, como lo hizo el presidente estadounidense Gerald Ford en 1974 con Nixon después de su renuncia.

De cualquier manera, sin embargo, el presidente de EU solo tiene el derecho de conceder un indulto en casos sujetos a la ley federal. A nivel individual de los estados, Trump no contaría, por lo tanto, con ninguna protección contra el procesamiento legal una vez que ya no esté en el cargo. Solo el tiempo dirá lo que esto significa en la práctica.

“Durante toda su vida, siempre logró salir bien librado de los asuntos judiciales”, señala D’Antonio, el biógrafo de Trump. Y recuerda: “Siempre se las arregló para zafarse de los juicios o pagar lo menos posible cuando la justicia finalmente lo alcanzaba”.

Está por terminar el conflictivo

gobierno del señor Trump

Ya está próxima la salida del señor Trump y con ello también el comienzo de todas las demandas provocadas por él mismo, ya que ha demostrado ser un neofascista (tener una ideología de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial que incluye importantes elementos del fascismo) ya que a partir del 20 de enero que va a ser ex presidente puede correr el peligro de que lo corran, un Impeachment, como consecuencia de todas las acciones viscerales por este hombre, sin sentido de respeto a las instituciones estadounidenses, a nada ni a nadie y quien solo demostró durante toda su gestión el “famoso elegido de los dioses” su falta de capacidad para gobernar por lo que será difícil que se le recuerde de alguna manera positiva, por el contrario se verá como una mancha que deja en la historia, su actuación se puede equiparar a la de un Hitler o a un Mussolini, porque aprovechó el poder para influenciar a los estadounidenses, con insultos creó un clima de tensión con todo el mundo y así mismo se vio como junto a su equipo familiar demostró a todas luces su falta de cualificación para desempeñar los papeles que el nepotismo les brindó.

Los habitantes de Mar-a-Lago en Florida, enviaron una carta a la alcaldía de Palm Beach y al Servicio Secreto de Estados Unidos, quejándose de que Trump ha violado el acuerdo de 1993 que hizo con la ciudad y que le permitió convertir la propiedad en un lucrativo club.

Así mismo los vecinos del presidente en Florida tratan de hacer que se cumpla el pacto que tiene décadas de antigüedad donde se menciona que Mar-a-Lago, su Club Social Privado, no puede ser utilizado como una residencia de tiempo completo, ya que Trump ha sugerido que planea hacer después de salir de la Casa Blanca.

La misma opinión tienen los neoyorkinos ya que los hechos desde el inicio de su presidencia demostraron que es un psicópata visceral y es precisamente por este tipo de actitudes y violaciones que lo han declarado como una persona non grata (No grato o no bienvenido).

Ganar el corazón y salvar el alma

de Estados Unidos: Joe Biden

Estos son los principales retos que desean enfrentar el señor Biden y la señora Harris, el de la justicia racial a la política de migración pasando por el control de la pandemia, la recuperación económica y la política exterior.

El control de armas es otro de los retos que desean enfrentar, derivado de las muchas masacres que se han presentado últimamente en ese país.

“En esta campaña no se trata sólo de ganar votos. Se trata de ganar el corazón y salvar el alma de Estados Unidos”, esa fue la declaración del señor Joe Biden durante la campaña electoral.

Los nuevos dirigentes buscarán consolidar y regresar el respeto de los ciudadanos hacia las instituciones ya que están son las que han hecho de Estados Unidos el faro de la democracia mundial, con el control en las cámaras de senadores y de diputados se vislumbran cambios radicales positivos.

Es por ello que les deseamos toda clase de éxitos a los gobernantes elegidos por los ciudadanos norteamericanos quienes ahora deben brindar su apoyo incondicional para sacar adelante a Estados Unidos.

Dudosas actuaciones de un presidente

Lamentablemente vemos como en México, con la última puntada del presidente mexicano, al ofrecer asilo político al señor Julian Assange, fundador de WikiLeaks, está creando una máxima tensión ya que con esto muestra lo desubicada que esta su mente por creer que con este tipo de actitudes será reconocido o que tiene la capacidad para poder influenciar a gente honorable y decente.

Están cada vez más cerca las elecciones que se van a celebrar en México donde se votará por la lucha para gobernadores, senadores y diputados, está a cinco meses de que se inicie, han sido tantas las fallas existentes, entre ellas la de la guardia nacional y la de las 40 mil mujeres que han desaparecido, que al no tener una respuesta positiva, ni en actuación ni en la presentación de los informes correspondientes, se podría pensar que esto es debido a la alta corrupción que existe entre algunos miembros del presente gobierno.

Es así que los mexicanos tienen todo el derecho de disentir de las opiniones maquiavélicas de los malos gobernantes, por lo que esperamos que en México, al igual que está sucediendo en Estados Unidos, se inicie el principio del fin de la bola de incultos llenos de rencor y de envidias que han venido formado el “Club de Pinocho”, el más grande que se ha visto en la historia de la humanidad.

Aquí es importante recordar lo que el señor presidente Don Emilio Portes Gil mencionó en su momento, que “los errores en política, son iguales a crímenes de guerra”, pronto llegará la luz y el amor a iluminar a los incautos mexicanos para que analicen y tomen bien sus decisiones a la hora de elegir, para que así se pueda evitar escuchar toda la bola de idioteces y sandeces que han dicho y han hecho estos “incultos” diputados y senadores, los mexicanos debemos unirnos para lograr que México vuelva a restablecerse como un país admirado y respetado en el planeta.

Imprescindible que los responsables den a conocer cómo van toda clase de investigaciones

Así como en Quintana Roo, donde permitieron que la policía pudiera hacer inconstitucional la investigación de información confidencial de los ciudadanos, ahora es la ciudadanía la que exige en reciprocidad que se publiquen los nombres y la información, incluida la económica, de cada uno de los miembros del senado, de los diputados y de los policías para que exista equidad ya que acciones como las anteriormente mencionadas son inconstitucionales, lo que demuestra el grado retrograda de falta de garantías y la falta de respeto hacia los derechos que tenemos los mexicanos.

En este año México espera cambios positivos

Así es que este año va a ser un año de cambios por lo que esperamos que quienes han actuado de manera visceral y egoísta porque han sido infectados por la ambición, pronto los veremos fuera y sin posibilidades, ya que nunca han cambiado, deben estar conscientes de que no son más que obreros del pueblo mexicano ya que es precisamente el pueblo quien paga sus impuestos, los que actúan en el gobierno deben tener mucho cuidado en todo lo que hacen y han hecho ya que con la inexistencia del fuero, desde el presidente, podrán ser demandados, enjuiciados y encarcelados.

Por lo pronto con la unión de “Vamos por México” se manifiesta que lo más importante en este momento es rescatar al país ya que los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD demuestran el respeto, el amor y el cariño que sienten por este gran país.

Y la única alterna viable que tiene México es con la coalición de “Vamos por México” para que así se quite la posibilidad a estas gentes de seguir destruyendo las autonomías y a las instituciones, las cuales dieron la oportunidad de que México fuera un país respetado, ya que de no ser así se caería en una dictadura total y se encaminaría a una situación idéntica a la de países como Venezuela o como la de Cuba.

Inicia una situación de esperanza ante la desesperanza, esto nos recuerda la vieja canción de Doris Day, “Que será será”, el futuro esta para que lo veamos, “que será será”, esperemos que lo que viene permita que México y los mexicanos vuelvan a brillar llenos de orgullo y poniendo en su lugar a todos los cárteles de los barones de lo ilícito, en el lugar que se merecen, así como esperamos conocer a donde llegaron las donaciones de la mamá de El Chapo ya que no entendemos cómo es que la Secretaria de Hacienda y la Fiscalía no han tomado medidas en este caso ya que ese dinero proviene de transacciones ilícitas.

Amén, por los siglos de los siglos, así será.

En México crece la esperanza de

que se acabe la desesperanza

Cuando llegó el actual presidente a la Presidencia de México generó sentimientos de esperanza, entusiasmo y renovación en México, pero al día de hoy existe una creciente inquietud respecto a la capacidad del gobierno para realizar los cambios que tanto necesitan los mexicanos, en el área económica, en la social, en cuanto a la violencia y al crimen organizado.

Su segundo año de gobierno ha estado marcado por un desastre real y por una retórica que busca esconderlo.

En temas de salud, el gobierno decidió cambiar de golpe y sin transición adecuada la manera de organizar los hospitales públicos del país. Desapareció el Seguro Popular y dio paso al Instituto de Salud para el Bienestar. El resultado fue un desabasto de medicamentos y un repunte en las quejas por falta de atención médica. Después llegó la pandemia, con resultados aún más fatídicos para el país.

En temas económicos, el triunfo electoral de AMLO y sus acciones en el gobierno generaron una epidemia de desconfianza entre los empresarios, que derivó en el freno de las inversiones, tanto pública como privada, que el año pasado provocó un decrecimiento de la economía. Su administración había llevado ya al país a esta casi recesión cuando llegó el Covid-19.

Así pues, en el tramo inicial del segundo año de este gobierno, México tenía la guardia baja en su sistema de salud y su economía. Al llegar la pandemia, se atestiguó el colapso: México está evaluado como uno de los peores países del mundo en la gestión del Covid-19, prácticamente en cualquier métrica (muertes, número de pruebas, índice de positividad, mortalidad en hospitales públicos, fallecimientos de personal médico).

Paralelamente, el Banco de México pronosticó que el país caerá este año el triple que las economías emergentes (-8.9%) y el próximo año solo crecerá poco más de la mitad (3.3%) que las otras naciones de su tipo.

Según el presidente, “íbamos muy bien” hasta que llegó la pandemia. La realidad es que la caída estaba en marcha antes de la irrupción del coronavirus. Sin embargo, cuando el virus llegó a México, el gobierno se negó a implementar un gran programa de apoyo para aliviar a los más vulnerables frente al paro económico que trajo la crisis sanitaria. También, en el manejo epidemiológico, ha prevalecido el interés político del gobierno antes que la seguridad y la salud de la población.

Frente a este desastre real, el presidente apostó por recordar las desgracias del pasado. Mientras la población ve cómo escala la cifra de personas muertas por la pandemia, el presidente se ha dedicado a hablar de lo grave de la corrupción de sexenios anteriores: hay un pueblo agobiado por una pandemia, y un presidente diciéndole que todas sus desgracias son culpa de que en el pasado se robaron dinero.

Mientras suceden las muertes, los contagios, la pérdida de empleos y la economía paralizada, el presidente está dedicado a hablar de casos de corrupción como la empresa Odebrecht, el ex funcionario Emilio Lozoya, los sobornos en la reforma energética y otros expedientes escandalosos que, si bien deben procesarse institucionalmente para erradicar la impunidad, se han utilizado flagrantemente como cortinas de humo para esconder la trágica realidad de la pandemia, cuyos devastadores efectos han sido más profundos por la ineptitud del gobierno.

Si algo dejó claro el segundo año de gobierno es que la justicia tiene acento político: se apresura en ajustar cuentas con los delitos del pasado mientras se tiende un manto de impunidad para la corrupción del presente, evidenciada en el nulo castigo a sus colaboradores, sus aliados y hasta su hermano, por actos similares.

Cuando llegó al poder, la promesa era un cambio de régimen, una “purificación” de la vida política, una transformación a la altura de las más grandes gestas históricas mexicanas. Y junto con ella, el fin de la corrupción y la muerte del “neoliberalismo” para dar paso a la anhelada igualdad, a niveles de vida aceptables para todos, un sistema de salud como el de Noruega o Dinamarca y una era de paz que pusiera fin a la pesadilla de inseguridad, violencia y muerte de las dos décadas anteriores. Y todo, en tiempo récord.

La realidad, dos años después, es que no solo no se ha alcanzado lo prometido sino que todos los indicadores muestran que, en los temas centrales de su programa, lo que hay es un retroceso: la corrupción cambió de protagonistas, la insatisfacción económica del neoliberalismo es ahora una profunda crisis, la anhelada igualdad se topó con que este año habrá 12 millones de pobres más, el sistema de salud está peor que antes y la pesadilla de violencia alcanzó nuevos récords. En dos años, su gobierno acumula 70,000 homicidios.

Pero nada de esta realidad parece importarle al presidente. Él insiste en tener otros datos, aunque nunca los presenta. Y frente al desastre, redobla la retórica épica, los lemas optimistas y las mentiras redondas sobre lo alcanzado.

Por eso una parte central de su política es combatir, descalificar e incluso perseguir a quienes, con datos, desenmascaran la farsa: periodistas, científicos, intelectuales y organizaciones no gubernamentales.

Antes de tomar posesión como presidente de México, López Obrador inició con la toma de decisiones: La cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la creación de la figura de súper delegados –una especie de intermediarios entre el Presidente y los gobernadores- y crear una Guardia Nacional fueron unas de las decisiones más polémicas del mandatario federal, las cuales se han ido acrecentando conforme ha transcurrido su gobierno y en las que se incluyen asilar políticamente al ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, decidir liberar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo’ Guzmán, lanzar una ofensiva contra órganos autónomos, minimizar la violencia hacia las mujeres, cancelar la reforma educativa, eliminar el Seguro Popular e instancias infantiles, enviar a elementos de seguridad a la frontera para frenar la migración centroamericana hacia Estados Unidos, facultar a las fuerzas armadas a participar en tareas de seguridad y su encuentro con su homólogo Donald Trump.

En sus conferencias las frases se acumulan: “Vamos muy bien”, “Ya pasó lo peor”, “Domamos a la pandemia”, “La economía va requetebién”, “Se acabaron las masacres”, “El pueblo está feliz, feliz, feliz”.

AMLO habla y habla y habla de un país inexistente mientras su gobierno destruye mucho y casi no construye nada.

Frente a los datos, los eslóganes. Frente a la desgracia, la verborrea. AMLO prefiere hablar hasta tres horas diarias en su conferencia de prensa matutina que aterrizar las acciones de gobierno. Porque su gobierno es eso: una gran transformación construida de palabras y vacía de hechos.

México y los mexicanos merecemos y deseamos contar con las personas idóneas que sean decentes, honorables y capacitadas, con un alto sentido del respeto para que estén al frente de las diversas dependencias e instituciones, por lo que aquí sería bueno que se le exigiera al actual presidente que abandone el Palacio Nacional, el cual está catalogado como Patrimonio de la Humanidad, ya que no es correcto que esté viviendo en donde no debe y a costa de los mexicanos.

Es hora de que saquen de Palacio Nacional a este usurpador ya que el costo de tenerlo ahí es altísimo, esto hace necesario que cuando vengan las elecciones se haga una moción de orden, cuando se le quite el control del Senado y de la Cámara de Diputados se le exija que deje a brevedad el Palacio Nacional y se vaya a su departamento o a “La Chingada”, su rancho, donde podría invitar a Trump como huésped, ya que ambos han demostrado que piensan con sus vísceras.

El INE debe cumplir con

sus responsabilidades

Es necesario hacer un recordatorio al Instituto Federal Electoral y a sus empleados de lo que el Artículo 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como fines del Instituto Federal Electoral: contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.

Por lo que es importante destacar que para que la democracia brille tiene que haber demócratas es por ello que se vuelve indispensable que den toda clase de facilidades a quienes carecen de identificación para la obtención de la misma, ya que esta es la única manera oficial de demostrar la identidad de cada persona y es la que sirve para poder ejercer el voto cuando así se requiera, porque de no lograr el acceso a esta identificación eso demostraría la posible asociación delictuosa que existe con la mafia que está en el poder.

La verdad siempre brillará y el que obra mal se le pudre el sistema digestivo.

Basta ya de estas asociaciones delictuosas.

Con la incompetencia y el amiguismo entre

los políticos siempre existirán las mentiras

Es momento de poner en claro la situación que existe en el país debido a la gran cantidad de muertos que se están reportando, a la inacción de muchas autoridades, el cómo se están aclarando las mentiras de Bartlett y así mismo ver cómo ha violado la ley que el presidente, quien no tiene derecho a tratar de obstruir la justicia, hechos como el tema de la CFE tienen que ser investigados por un comité de diputados, se les debe pedir que den a conocer las acciones que han ido tomando estas gentes para definir responsabilidades, se debe exigir la renuncia de Bartlett como consecuencia del daño que causó con tantas mentiras e irresponsabilidades.

Otra cosa que tenemos que ver es que con las acciones de querer controlar el sistema de justicia de la nación y el de querer quitar la autonomía al banco, se refleja una actitud negativa ya que de suceder esto sería fatal porque crearía una situación similar a la de Venezuela o Cuba, sería un lugar donde se permitiría el “lavado de dinero” de los cárteles.

No podemos permitir que siga manipulando las mentiras a través de “las mañaneras”, las cuales tienen un altísimo costo que es de 140 millones de pesos diarios, para querer cambiar la percepción del mexicano, para que estén cada vez más sumisos y para que vayan en contra de los artículos de la Constitución, no es aceptable, no es posible y no se puede permitir ya que la realidad es que México se encuentra en una situación de crítica y la crítica del señor López a Facebook por haber cortado al ex presidente Trump para que no siga utilizándolo, eso es una medida para controlar el libertinaje que demuestra el cerebro visceral de un neofascista.

“El respeto al derecho ajeno es la paz” y se tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos porque no se puede permitir que presidentes de tercer mundo opinen en vez de estar trabajando para buscar el bienestar de México y los mexicanos.

Nos da pena ajena estar viviendo estas circunstancias tan retrogradas que están destruyendo los fundamentos en la república ya que hay que concientizar que esta administración no ha inaugurado ni carreteras, ni puentes, ni hospitales, ni aeropuertos y el exceso de gastos, tanto en la refinería de “Dos Bocas” como en el Tren Maya, sólo han truncado el futuro de muchas gentes así como también están a punto de destruir la selva y los vestigios mayas que están protegidos por la Constitución.

El aún presidente de Estados Unidos mantiene querellas por la posesión de predios de alta plusvalía en Cozumel y la Riviera Maya.

La inminente salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos no significará un respiro para los mexicanos, al menos no para quienes aún enfrentan litigios pendientes con el magnate inmobiliario por la posesión de lotes de alta plusvalía en Quintana Roo, particularmente en Cozumel y la Riviera Maya. Ejemplo de estos litigios son los 26 terrenos que Donald Trump aún pelea en Playa del Carmen.

De acuerdo con el periodista Antonio Callejo, Trump mantiene desde 2017 un litigio con el afán de apropiarse de unos terrenos de alta plusvalía turística, como parte de un supuesto adeudo pendiente relacionado al concurso de belleza de aquél año.

“Miss Universe, entonces propiedad de Trump, obtuvo ganancias estimadas en más de ocho millones de dólares, derivadas del contrato que celebró exclusivamente con la empresa mexicana Grupo Promotor MU, más la utilidad de los derechos de transmisión”, explicó Rodolfo Rosas Moya, propietario de Pyrsa Construcciones y Comercializadora Ronac.

Trump, en apariencia, había quedado de acuerdo con el plan. Sin embargo, a dos años y medio de celebrado el Miss Universo 2007, el empresario recibió una notificación judicial en la que se le informó que cinco de sus predios ubicados en la Riviera Maya le fueron embargados cautelarmente para responder a una demanda por gatos no cubiertos en el concurso.

Donald Trump pelea por terrenos

de alta plusvalía en Quintana Roo

Esos mismos 26 terrenos de alta plusvalía en la Riviera Maya son los que el 45 presidente de los Estados Unidos necesita para entrar de lleno en el negocio inmobiliario y turístico en Quintana Roo.

“Fue tres años después de realizado el evento con todo éxito, y cuando Miss Universo había obtenido las ganancias y regalías derivadas del concurso, cuando Trump, con el argumento de que hizo gastos que no fueron cubiertos por la empresa organizadora, y sin haber demostrado una razón jurídica, pretendió hacer efectivas diversas garantías, algunas de estas de Comercializadora Ronac como aval”.

Estos litigios se dieron durante los años de su gobierno pero es previsible que, una vez que concluya su administración en enero, retome su vida empresarial y posiblemente busque continuar con el litigio por estos terrenos que, según él, le pertenecen.

Trump tiene otra cuenta

pendiente en México: Cozumel

Para los habitantes de Cozumel, el nombre de Donald Trump es conocido desde hace muchos años, desde antes de ser presidente de Estados Unidos.

La historia de Trump en Cozumel inició en el 2006 durante el gobierno de Gustavo Miguel Ortega Joaquín (2005-2008), cuando en junio de ese mismo año en el hotel “Casa Mexicana”, se presentó ante empresarios los proyectos que se gestaban al interior de la entonces Administración Costera Integral Sustentable (ACIS), y que incluían a “Punta Arrecifes”.

Al hacerse pública la intención de la construcción del complejo, los ambientalistas se opusieron desde el primer momento por considerarlo un proyecto dañino y depredador, como lo calificó Guadalupe Álvarez Chulim de Azueta, presidenta del grupo ambientalista Cielo, Tierra y Mar (Citymar).

El interés de Trump era tal, que Ivanka y Donald Trump Junior visitaron la isla y fueron atendidos por el (entonces) alcalde, junto a quien realizaron recorridos aéreos en la zona de intención en los terrenos propiedad de la familia Barbachano, localizados en la parte sur oriental de la isla.

Sin embargo, el problema más grave era que para su construcción se debía devastar una extensa zona de manglares, lagunas, bajos, humedales y cenotes; además de que se ponía en riesgo un sistema de microatolones frente a la playa Xa’nan, que es único en la zona del Caribe.

A la fecha, se desconoce cuál es el estatus del proyecto o si Donald Trump buscará retomarlo, ya que se dice que el empresario adelantó una importante cantidad de dinero a políticos locales y estatales para “mover” su solicitud, aunque esta información nunca se ha podido confirmar.

Fuente: Novedades Quintana Roo

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 45 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]