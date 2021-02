Protección Civil del municipio de Solidaridad determinó, con base en la dictaminación de especialistas, que son inhabitables las viviendas que fueron afectadas por una explosión el pasado mes de enero en Villas del Sol.

Leticia Hernández Barraza, directora de la Secretaría de Protección Civil Prevención de Riesgos y Bomberos, informó que el ayuntamiento ha apoyado a las familias afectadas.

“Se mandó a un ingeniero capacitado para hacer un examen estructural y quedamos que no se pueden meter a esas viviendas y para que no se colapsen las viviendas, tenemos el acordonamiento y les recomendamos a las personas que fueron afectadas que no se acerquen”, comentó Hernández Barraza.

Hay que recordar que el pasado 6 de enero, se registró una explosión en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Pescadores, de la zona conocida como Villas del Sol, al poniente de Playa del Carmen.

De acuerdo con versiones, una persona, al parecer bajo los influjos de alguna droga, hizo explotar un cilindro de gas que, además de afectar su propia vivienda, causó daños en cuatro departamentos más.

Desde esa fecha, los habitantes que resultaron ser afectados por la onda explosiva, tuvieron que ser reubicados y el ayuntamiento ha tenido que intervenir para dotarlos de insumos básicos para que continúen con su vida normal, en la medida de lo posible.

“Participó en esto la señora presidenta, de inmediato movió a su gente, la Dirección de Salud, al DIF y todos nos reunimos con las cinco familias afectadas para que se les atendieran de esa manera (…) se les entregaron colchonetas y alimentos”, sostuvo la funcionaria.

Hernández Barraza, ahora que se encuentra la restricción para no ingresar a las viviendas de manera preventiva, comentó que la dependencia a la que pertenece ha intervenido para que el seguro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) se active y cubra los daños.

Asimismo, comentó que continuamente como dependencia gubernamental realizan inspecciones para evitar este tipo de eventualidades en negocios y viviendas.

