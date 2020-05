Quédate en casa: así Cancún podría salir del semáforo rojo en unas semanas

Mara Lezama Espinosa, presidente municipal de Benito Juárez, pidió a la población no confiarse y mantener las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19, luego de las palabras del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

En su mensaje en redes sociales, la alcaldesa retomó el mensaje del funcionario federal, quien declaró que de acuerdo con la evolución epidemiológica, Cancún podría salir de las zonas de alto riesgo para pasar a las consideradas como de mediano riesgo.

Pese a que la presidente municipal consideró como "buenas noticias" lo dicho por el funcionario federal pidió a la población no relajar las medidas de prevención para poder llegar a "ese panorama que comentaba López Gatell".