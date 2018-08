Se quejan por alto volumen de música de zumba

Octavio Martínez /SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Orquídea Trejo Buendía, directora de Medio Ambiente y Cambio Climático, informó que ayer dio un ultimátum a un grupo de enseñanza de zumba en el fraccionamiento Misión del Carmen, sitio donde emitían alto volumen sonoro para realzar su actividad.

Vecinos denunciaron en múltiples ocasiones la situación ante la citada dirección y fue este martes que un inspector se presentó con la intención de clausurar el aparato de sonido que utilizan para la actividad; sin embargo, luego de un diálogo en las oficinas de la dependencia, se comprometieron a bajarle el volumen.

También te puede interesar: Crean conciencia y motivan a través de 'Zumba Down'

“Cuando ya empiezan las llamadas, de que sí le bajan y de que no le bajan, prefiero poner un sello para que le bajen porque no hay otra manera (…) aquí el hecho es de que afectamos a terceros, no está mal que hagan zumba, pero le suben mucho su volumen”, dijo Trejo Buendía.

En caso que no cumplan, serán clausurados y no podrán seguir realizando zumba en el parque de dicha demarcación mencionada. Casos similares han detectado en el parque de la colonia Gonzalo Guerrero, donde otro grupo que se dedica a practicar zumba causa molestias a los vecinos de los alrededores.

La Norma Oficial Mexicana (NOM) -Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)-1994, marca que en zonas industriales y comerciales, de las 6 a las 22 horas el límite máximo de decibeles es de 68; de las 22 a las 6 horas es de 65. En el caso mencionado, sobrepasaban estos niveles de sonoridad, de acuerdo con lo informado por personal de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático.

“La gente está haciendo ejercicio, es sano, a lo mejor muchas mujeres es la única distracción que tienen, pero lo que no es tolerable es de que le suban mucho al volumen”, mencionó.

A lo largo del año, la dependencia ha recibido alrededor de 15 quejas, provenientes también de Puerto Aventuras por este tema.