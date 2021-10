Queremos que se respete la vida del niño por nacer: manifestantes

Ciudadanos y organizaciones que están en contra del aborto realizaron una concentración en el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún, para pedir al gobierno estatal mantener su postura a favor de la vida.

Silvana Chávez Flores, una de las aproximadamente 300 manifestantes, explicó que la intención es que los legisladores y el gobernador del estado, Carlos Joaquín, conozcan la opinión pública sobre el tema y que no se dejen presionar por las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió durante el mes de septiembre.

“Como mexicanos, queremos expresar nuestro amor y respeto, y queremos decirle a toda la sociedad que queremos soluciones reales para las mujeres vulnerables, y que se respete la vida del niño por nacer, porque si una sociedad no lo hace, qué nos podemos esperar”, dijo.

Al respecto de la despenalización sobre la que dictaminaron los jueces de la SCJN, opinó que estos no pueden injerir en las decisiones legislativas de los estados, por lo que se hizo un llamado al Congreso de Quintana Roo a mantener su postura.

“Lo que realmente tienen que hacer es continuar con la protección del niño por nacer. No podemos permitir como quintanarroenses que se nos impongan leyes que no conciernen a la Suprema Corte, ellos no legislan, son 11 ministros y nosotros un pueblo”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo con una encuesta realizada por un medio de comunicación a nivel nacional, la opinión sobre entre grupos que están a favor y en contra de la legalización de esta práctica, se está equilibrando.

En el mes de marzo, los resultados arrojaron que el 45% de la población se manifestaba a favor, mientras que el 53% decía no al aborto, sin embargo, en agosto este último porcentaje bajó al 51%, mientras que en el primero, la opinión se mantuvo.

Cancún fue una de las 70 ciudades a nivel nacional que se unieron al movimiento que organizaciones en contra del aborto decidieron emprender a raíz de las resoluciones emitidas.

Durante esta concentración, médicos exigieron que se respete la objeción de conciencia en casos de aborto, ya que consideraron que no hacerlo significa una violación a sus derechos, el juramento que hicieron y hacia sus creencias.

