Queremos seguridad, si no pueden renuncien: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- "Queremos seguridad, si no pueden renuncien", pidió enérgico Greg Sánchez, candidato a diputado local por el Distrito 3 por la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo".

Lamentó que en las últimas fechas se hable de Cancún a nivel nacional por asuntos que tienen que ver con la inseguridad que es resultado de la incapacidad y la improvisación de las autoridades.

"No es posible que esto esté pasando. A donde voy la gente me dice que ya está harta y atemorizada porque al vecino le robaron, a la comadre la asaltaron, a la casa del amigo ya se metieron a robar, mucha inseguridad a un nivel que nunca habíamos visto en Cancún", afirmó.

De acuerdo con un comunicado, Greg cuestionó que ni los deportistas de la Olimpiada Nacional estén seguros en Cancún y ni siquiera en la avenida Náder, ícono de la ciudad y a unos pasos del Palacio Municipal, se pueda estar tranquilo.

"La incapacidad y la improvisación nunca da buenos resultados, lamentablemente aquí están las pruebas, la gente vive con miedo a estar en una balacera o que la asalten", afirmó.