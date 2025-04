Quien es malo y hace mal, se destruye solo

Por todo lo que está sucediendo, es importante aclararles a todos los gobernadores, a todos los presidentes municipales y a todos los jefes de policía, que vayan poniendo sus barbas a remojar, ya que están en la mira y por ello van a tener que actuar en contra de ellos, no hay alternativa, no van a poder salvarse, ni con sus influencias, ni con sus asociaciones delictuosas con toda la bola de bandidos, ya que solo se han dedicado a robar en el Senado, a robar el derecho al voto y a robar el respeto a los estatutos y protocolos de la República Mexicana, ya que para ellos todo ha sido una burla, tal como ahora nosotros nos burlaremos de sus chin… mad…

Lamentablemente sus hijos van a tener que sufrir las consecuencias de sus estupideces, pero ahora la República Mexicana, buscará a gente honorable para que vuelva a renacer, cada vez más fuerte, más unida, más definida y con mayor respeto al mundo, por lo que esperamos que con la ayuda de Estados Unidos, se pueda meter a la cárcel a toda esta bola de miserables, quienes lo único que causan es lástima y tristeza.

Ahora los mexicanos estamos preparados para tomar acciones, no agresivas, pero si legales, en contra de toda la mier… que han ca… y que ahora se la van a tener que comer enterita, que recuerden que la verdad siempre brilla, al igual que la realidad se enfrenta a la mentira, les pedimos bendiciones a sus padres y a sus hijos porque con sus actuaciones los van a odiar toda su vida.

Y todo esto lo predijimos, lo estudiamos y lo reportamos en las columnas anteriores, que les quede bien claro, siempre vamos a luchar por la verdad, por México, por sus instituciones, por su Constitución y por su Estado de Derecho.

¡Vivan los buenos mexicanos! ¡Vivan los mexicanos! ¡Viva México!

Ahora nos sentaremos en la banqueta de nuestras casas a esperar ver sus cadáveres pasar, Amén. Saecula, saeculorum.

Telegrama dirigido a los narcos de Morena (Son unos narco cerdos) (Atypical)

Narcos de Morena, son unas narco basuras, son unos narco mentirosos, son unos narco corruptos, su narco partido es peor que el narco Alí Babá y los 40 narco ladrones, sus narco gobernadores, son más ratas que un canguro.

Varios de sus narco secretarios de Estado, van a terminar muy pronto en la cárcel, no en México, sino allá con nuestros vecinos.

Y qué decir de sus electos narco diputados y narco senadores, otros narco borregos que a pesar de que nos robaron la elección, también están robando en las Cámaras para seguir felices.

Tampoco me imaginé un día, que el presidente de México iba a ser Donald Trump.

¡Y el colmo!, quien se iba a imaginar que solamente después de seis meses del cambio de gobierno, nuestro narco ex presidente Andrés, ande, por si las moscas, prófugo en La Habana. Qué bonita familia verdad.

Renovación total

Durante décadas, desde el neoliberalismo hasta la Cuarta Transformación de la Nación y su llamado segundo piso, en el entorno de procuración, impartición y administración de justicia se heredaron, en sentido estricto, una serie de disciplinas y ordenanzas para permitir la existencia de los despreciables fenómenos de corrupción, impunidad, arbitrariedad e inexacta interpretación y aplicación de la Norma Constitucional.

Cuando los criterios de corrupción se han sobrepuesto sobre el pensamiento, espíritu y ordenamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se identifica de inmediato la preocupación de la abogacía independiente de la nación, como parte de lo que hoy en día se ha dado en llamar “urgente necesidad” de renovación en el ámbito de referencia.

Como consecuencia de lo narrado, es indispensable que se adopte una forma de disciplina independiente, diferente y alejada de esas execrables anomalías, las cuales adquirieron unas profundas raíces dolorosas para la justicia. El objetivo principal de la primera magistrada de la nación debe de ser el finiquitar esa corrupción, para que ipso facto entre en vigor un verdadero Estado de Derecho, sólo con esa voluntad política se logrará la referida renovación.

Exteriormente, todo lo que parece unir esos intereses de ilegalidad es la relación común con ciertas instituciones de procuración de justicia que sólo se preocupan por proteger intereses económicos y políticos del narcotráfico.

La culminación de toda esa inmundicia, de ese desarrollo y crecimiento en la convivencia con la narco política debe de darse con una investigación profunda para que pueda a futuro hablarse de la metamorfosis total en el ámbito de referencia.

La ciencia jurídica debe colaborar y luchar apasionadamente por lograr la identidad de una justicia y un México libre de podredumbre para poder salir de ese círculo vicioso de ilegalidad, impunidad, inexacta aplicación de la ley y más etcétera, sólo así se podrá alcanzar el objetivo de decencia en la aplicación de las leyes.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México tiene como objetivo el obtener que la primera magistrada de la nación se preocupe por el fututo de la justicia y ordene que la conducta de sus instituciones en ese ámbito, se orienten, para dar fin a tanta inmundicia que corroe las entrañas de ellas.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C

AMLO se esconde en Cuba, lo revela Pedro Ferriz de Con (Atypical)

Estamos hablando, mi querido Carlos, de un problema estructural que no le veo en este momento una solución en el corto plazo, a nivel a nivel financiero, la Secretaría de Hacienda va a tener que hacer maromas para conseguir dinero del exterior, porque los préstamos que estamos pidiendo, cada vez más, nos están comprometiendo ante el repago, es decir los grandes fondos del mundo prestan dinero a las naciones y las naciones tienen que estar constantemente respondiendo con el pago de la deuda, el servicio de la deuda, los intereses que genera ese préstamo, pero llega un momento en el que llegas al impago, llegas a la insolvencia y en ese momento te vuelves en un país no cumplido, y ahí las calificadoras te degradan y la deuda, lo que se llama la deuda soberana del país, entonces se convierte en papel basura, si se ven los números y la recesión por la que ya estamos pasando, y las posibilidades de que lleguemos al impago, las calificadoras nos van a degradar nuestro papel soberano y vamos a entrar en una crisis similar a la de 1994, eso es digamos el panorama que se ve, por lo mismo Rogelio Ramírez de la O, cuando vio la catástrofe que tenía enfrente, créanmelo, lo que hizo él fue decir, bueno, esto es si no se hace caso a los financieros y a los analistas que en México pudieran diseñar una salida, esto no tiene una solución.

Y el Secretario de Hacienda renunció, eh, Rogelio es un hombre que tiene un prestigio internacional, que dijo que se tenía que ir por motivos personales, hay que repasar lo que tuvo que enfrentar al final del sexenio del presidente López Obrador, que fue que la decisión de seguir subsidiando de una manera indiscriminada a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad y alimentando a las obras absolutamente ineficaces, y la que más le hizo ruido a Rogelio fue Dos Bocas, Dos Bocas es una bomba de la que tendremos que hablar muy específicamente en el futuro porque es una bomba que hasta este momento sigue sin producir, o sea, todavía no empieza a repagar, sigue gastando más, la obra no tiene las posibilidades de ser, o de empezar a ser activa, por lo menos en los próximos dos años, dos años más, de meterle dinero, dinero y dinero para una, eh, una obra que no tiene, o sea, no tiene la mitad de la infraestructura que se necesitaría para recibir el crudo, para refinarlo y para para redistribuirlo, no hay la posibilidad de que…, o sea, de aquí en adelante nuestra plática sobre obras inservibles va a ser Dos Bocas, y Dos Bocas va a pegarle al presupuesto de la nación, eh, en este 2025 de una manera evidente y algo van a tener que hacer, espero, con el sector privado para tratar de sacar esto adelante, porque el gobierno solito ya llegó a un punto en donde a partir de ahora, yo pienso que ya no puede.

Y he de decir también, eh, Carlos, en este fin de semana me he enterado de muchas cosas, he de decir también que mientras que todo esto sucede, te puedo decir por una fuente absolutamente cierta, cien por ciento estoy absolutamente convencido, que el presidente López Obrador, ya les puedo decir está en Cuba, está guarecido en Cuba, le está, eh, el gobierno de Venezuela haciendo una casa en Isla Margarita, o sea, mientras que está en Cuba le están haciendo una mansión en Isla Margarita y el objetivo que tiene López Obrador es que cuando llegue el 2030, sabemos cuál es su plan, regrese a México y se instalaría, o en Isla Socorro, o en las Islas Marías, en donde me dijeron que en las Islas Marías, todos los regalos que le dieron durante el sexenio, los mandó a las Islas Marías, en el sitio en donde tenían los presos, ahí tiene un bodegón acumulado con todos los regalos que tiene López Obrador, esperando su regreso eventual en algún tiempo, si no es que no se muere antes.

Sheinbaum a punto de romper con AMLO por entrometerse en su gobierno.

Comienza Claudia a pintar su raya (Atypical Te Ve)

La paz de la transición, apenas duró 10 días, días no se enfriaba todavía la transferencia de la banda presidencial y los diferendos entre el presidente saliente y la presidenta entrante, arreciaron en el Congreso con muy poca sensibilidad y más ganas de demostrar que él todavía tiene el bastón de mando.

Andrés Manuel López Obrador operó dos o tres ajustes en la Reforma Judicial por encima del conocimiento y mucho menos la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum amparado en su control sobre el partido Morena con su hijo Andy López Beltrán al frente y en línea directa con su amigo tabasqueño Adán Augusto López, en el Senado y con Ricardo Monreal, en la Cámara de Diputados, el ex presidente, que se supone descanse en retiro en Palenque, dictó línea para que se hicieran cambios en las leyes secundarias de la Reforma Judicial.

Dos hechos inquietaron a la presidenta Sheinbaum quien no vaciló en decir abiertamente que ella desconocía el origen de esas iniciativas, en pocas palabras que ella no las palomeó, una la reunión que Adán Augusto López sostuvo con la presidenta de la Corte, Norma Piña, y la otra la inclusión de modificaciones a las Leyes Secundarias en el Poder Judicial, para incluir un veto en las listas de aquellos que serán votados.

La nueva inquilina de Palacio Nacional no vaciló en desconocer ambas iniciativas. “Aquí todos nosotros no estuvimos de acuerdo, había sido una iniciativa, no, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no, no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución”.

El sacudimiento político fue mayor, porque dejó en evidencia un divorcio entre la presidenta y los líderes morenistas en las Cámaras de Senadores y de Diputados, como se dice en la jerga política, los desconoció y eso obligó a que por lo menos Adán Augusto López diera marcha atrás a lo que ya habían echado andar y se decretó el para atrás los fielder.

“Se hizo el planteamiento en comisiones, pero después reflexionamos se va a retirar”.

Con este evidente desencuentro, está claro que la inquilina de Palacio Nacional quiso mandar el mensaje de que ella es la dueña del bastón de mando y que cuidado con estar acordando con el patriarca que ya se fue y que debería estar descansando retirado en Palenque.

Esos desencuentros que podrían exhibir acuerdos a tras mano, escondidos a la voluntad de la presidenta Sheinbaum, no solo están poniendo sobre la mesa si Andrés Manuel López Obrador se quiere pasar de listo, gobernando en la modalidad de home office, sino que ya se escuchan voces morenistas cercanas a la presidenta, pidiéndole que le piense dos veces, si vale la pena de que la dupla Adán Augusto López/Ricardo Monreal, deban ser los pastores morenistas en las cámaras, o si por el contrario, sean relevados y se instalen dos personalidades más institucionales y menos incondicionales de López Obrador.

Esta semana será crucial para saberlo, por lo pronto está claro, por la reacción de la presidenta Sheinbaum, que ella no está dispuesta a callar y a dejar pasar el que alguien, quien desde sabe qué lugar y con quien sabe qué intereses, le quiere imponer agenda en el arranque de su gobierno.

Esta es apenas la punta del iceberg de un jaloneo político que describe en principio que ella, la primera mujer presidenta, no está dispuesta a ser el títere que algunos pensaron o que quieren que sea.

Claudia Sheinbaum Pardo está enviando un mensaje muy claro: “cuando me quieran rebasar en mis decisiones, pintaremos la raya para dejar en claro quién tiene el poder”.

La de los aranceles entre Estados Unidos y México le abrió a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad de verse estadista, de manejar con prudencia y cautela la crisis con su homólogo Donald Trump. Nada de confrontaciones, sí a pronunciamientos contundentes con datos, sin acelerar contraataques, como ya lo hicieron los jefes de estado de Canadá y de China, de hecho la inquilina de Palacio Nacional, hizo un justo reclamo por las acusaciones de la intolerable complicidad del gobierno mexicano con los cárteles, acusando que era ofensivo, difamatorio y sin sustento, pero no abundó, y la mandataria anunció, en la mañanera, que aplazaba para el próximo domingo en la plaza pública, en el zócalo, las medidas que asumirá su gobierno para hacerle frente a esta lista de aranceles y con esa decisión abrió una compra de espera de 5 días, a la expectativa de que el presidente Donald Trump recapacite y levante el castigo a México, Canadá y China.

Por la tarde del martes, el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, anunciaba que la aplicación de los aranceles podría tener reversa después de las airadas reacciones de los países afectados, al igual que la inconformidad de empresarios y financieros estadounidenses que ven en la medida, un peligro de desestabilización económica que ya se reflejó en la caída de los mercados y en el descenso en la popularidad del inquilino de la Casa Blanca, no le está gustando el retroceso de los mercados bursátiles que están perdiendo lo que se ganó, desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, en pocas palabras, la prudencia, la estrategia de la cabeza fría, aplicada por la presidenta Claudia Sheinbaum, podría acabar rindiendo frutos si su homólogo estadounidense se enfría un poco y reduce o elimina los aranceles del 25%, anunciados el lunes.

En contraparte, la misma crisis de los aranceles, está colocando una pesada lápida sobre la tumba política del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la denuncia del lunes pasado en el boletín de la Casa Blanca, le insertó cinco clavos sobre el ataúd, que cubre ya al hombre de Palenque, los cuestionamientos de la Casa Blanca en su boletín, son contundentes y son aplicables a su gobierno de la Cuarta Transformación.

Primer clavo: El comunicado de la Casa Blanca acusa que, las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas, los líderes globales en el trasiego de fentanilo, operan con impunidad a una alianza intolerable con el gobierno de México.

Traducción, gobierno y cárteles, son lo mismo en México, estado confirmado.

Segundo clavo: El gobierno del presidente Donald Trump acusa que, esta alianza con el gobierno mexicano, pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, por lo que debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”.

Traducción, los estadounidenses vamos a hacer lo que sea necesario para acabarlos.

Tercer clavo: El pronunciamiento del comunicado del presidente Donald Trump, es lapidario cuando dice: “El gobierno de México aporta paraísos de protección, para que los cárteles fabriquen y transporten peligrosos narcóticos, que colectivamente derivan en las muertes por sobredosis de cientos de miles de víctimas americanas”.

Traducción: Al crimen organizado en México, no se le ataca, se le protege”.

Cuarto clavo: Se acusa la pérdida de poder e influencia del Estado Mexicano sobre territorios.

“Los cárteles de la droga mexicanos son conocidos por su extrema brutalidad, corrupción y control de regiones enteras de México.

Traducción: El gobierno de la Cuarta Transformación, cedió territorios y claudicó su poder.

Quinto Clavo: Y el comunicado alerta, del peligro inminente para Estados Unidos.

“La violencia de los cárteles, incluido el uso de drones artillados y minas terrestres, se está acercando la frontera.

Traducción: El incendio está cruzando ya la frontera y por sobrevivencia estamos obligados a pagarlo, en pocas palabras, frente al gobierno de Donald Trump, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue un abierto cómplice que dejó hacer y deshacer, en su sexenio, a los cárteles más peligrosos del planeta y esto es intolerable, o nos entregan a los cómplices políticos, o vamos por ellos.

Lo que sucedió, fue un quiebre sistémico, entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, o cómo se explica, que mientras el discurso del hombre de Macuspana insistía en que en México no se producía fentanilo, su sucesora revela que ya se desmantelaron 26 laboratorios en los que se producía el letal opioide.

Lo que sucedió el martes, fue el nacimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum con una postura prudente y digna.

Entre tanto, su antecesor Andrés Manuel López Obrador, fue sepultado en vida con un comunicado de la Casa Blanca, por cierto, alguien sabe ¿por qué el hombre de Palenque no sale a responder a las acusaciones del presidente, que ahora le endosan desde el extranjero?

¡El silencio, también habla!

¡De último momento! ¡García Luna embarra a Obrador! (Brolet)

¿Qué más sabe García Luna de AMLO?, el juicio que podría sacudir, a la Cuarta Transformación, la historia de Genaro García Luna aún no ha terminado, lejos de ser un caso cerrado, su juicio podría convertirse en una bomba de tiempo para el régimen mexicano.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York le concedió una prórroga de 4 meses a su defensa para presentar la apelación, el nuevo plazo hasta el 21 de julio, pero más allá de los tecnicismos legales lo que está en juego no es solo su libertad, sino los secretos de un sistema que se niega a morir, porque García Luna no es cualquier ex funcionario, fue el cerebro de la estrategia de Seguridad Nacional durante el sexenio de Felipe Calderón, pero también el hombre mejor informado sobre los pactos oscuros entre autoridades mexicanas y el crimen organizado, su caída fue celebrada por Morena como una victoria política, pero el peligro para la Cuarta Transformación es que ese trofeo hable, y vaya que puede hablar, desde que fue trasladado a una prisión de alta seguridad en Oklahoma, García Luna ha comenzado a mover sus piezas, la ampliación del plazo para la apelación no solo es un respiro legal, es también tiempo extra para medir el impacto político de lo que tiene entre manos, porque en este juego ya no se trata solo de probar su inocencia, sino de decidir a quién arrastrará consigo.

En septiembre de 2024, García Luna rompió el silencio con una carta escrita desde la cárcel y no fue una misiva cualquiera, fue una bomba política en cuatro páginas, el ex funcionario no solo defendió su inocencia, acusó al gobierno de López Obrador de haber manipulado pruebas, de fabricar testimonios, de presionar a la fiscalía estadounidense y de esconder sus propios vínculos con el narcotráfico, pero lo más explosivo, fue la acusación directa de que AMLO y su círculo cercano, tienen conexiones con el crimen organizado.

García Luna aseguró que existen registros oficiales en México y en Estados Unidos, videos, fotografías, audios y comunicaciones, que evidenciarían encuentros entre operadores del presidente y capos de alto nivel, incluyendo al propio Ismael “El Mayo” Zambada, y no lo dijo al aire, lo escribió con nombre y apellido, y lo envió con su firma, delirios de un convicto eso quisieron hacer creer desde Palacio Nacional, pero la incomodidad fue evidente el gobierno no desmintió categóricamente la existencia de esas pruebas, AMLO se limitó a decir que las presente, pero nadie ha preguntado por qué, si es mentira, no se ha iniciado un proceso formal por difamación, la respuesta es sencilla, porque lo que está en juego es demasiado grande.

La carta de García Luna llegó semanas después de otra igual de incómoda, la de “El Mayo” Zambada, el capo desde su celda denunció que fue entregado por “Los Chapitos” tras un pacto roto con el gobierno de Morena, mencionó nombres, fechas y hasta reuniones con funcionarios, las coincidencias con los dichos de García Luna son perturbadoras y aunque el gobierno intentó barrer el asunto bajo la alfombra, el eco de ambas misivas sigue resonando en Washington.

¿Qué más sabe García Luna? esa es la gran pregunta, ¿qué sabe el hombre que construyó durante años el aparato de inteligencia más poderoso de México? ¿Qué datos guarda en su memoria o quizás en algún servidor encriptado sobre la estructura de corrupción que permeó a gobiernos del PRI, del PAN y también de Morena, García Luna fue jefe del Cisen, coordinó operaciones binacionales con la DEA y el FBI, tuvo acceso privilegiado a información clasificada, es probablemente quien más sabe sobre las relaciones entre políticos, militares policías y criminales de alto nivel en las últimas dos décadas y eso incluye a actores de la Cuarta Transformación, porque por ejemplo, nunca se ha pronunciado sobre Manuel Bartlett, el zar energético de AMLO, Bartlett, señalado por su participación en la caída del sistema en 1988, también aparece en expedientes de agencias estadounidenses vinculados con el asesinato del agente de la DEA, ”Kiki” Camarena, ¿qué sabe García Luna de esos expedientes? ¿Qué información puede tener sobre las redes financieras que han protegido a Bartlett durante décadas?

Si García Luna decide extender su dedo acusador hacia el presente, el golpe podría ser devastador, la apelación no solo busca revertir una condena, puede abrir un nuevo proceso, un maxi proceso al estilo italiano, una cascada de declaraciones y revelaciones, que arrastre a media clase política mexicana.

García Luna rechazó en su momento el trato de testigo protegido, pero eso no significa que no esté dispuesto a hablar, lo que está esperando es el momento exacto para que su voz sea escuchada y temida, ya hay señales, la DEA no se ha quedado callada, ha pedido nuevas extradiciones, ha presionado por la detención de funcionarios en activo, ha declarado que la sentencia de García Luna, fue un mensaje para los líderes corruptos del mundo, no dijeron del pasado, dijeron del mundo y eso incluye a los actuales, el gobierno de Estados Unidos ha mandado señales claras, no confía en el sistema mexicano, no confía en sus fiscales, por eso buscan procesar en suelo estadounidense a los verdaderos responsables del narco gobierno, y García Luna puede ser su llave maestra.

En Morena siguen celebrando como si la condena de García Luna fuera un punto final, lo convirtieron en símbolo del pasado oscuro, pero ignoran que el pasado aún respira y que ese símbolo puede volverse contra ellos, porque si García Luna es culpable, ¿por qué nunca se le investigó en México?, ¿por qué AMLO no movió una sola pieza judicial en su contra durante el año que estuvo libre, al inicio de su sexenio?, ¿por qué Bartlett sigue siendo intocable?, ¿por qué los contratos públicos siguen beneficiando a empresarios ligados al narco?, ¿por qué se encubrió el culiacanazo? ¿por qué se permitió que los hijos del presidente viajaran con lujos y compartieran fiestas con operadores del Cártel de Sinaloa?, hay algo que todos temen, que García Luna comience a hablar con detalles, con pruebas, con fechas, que deje de ser un símbolo del pasado y se convierta en espejo del presente, porque la línea entre la corrupción del ayer y la de hoy no está tan marcada como dicen y eso, en un juicio en Estados Unidos, podría quedar al descubierto.

La apelación de García Luna puede ser el inicio de un nuevo terremoto político y no solo por lo que revele, sino porque con su caso, Estados Unidos podría legitimar la intervención judicial directa contra actores de la llamada Cuarta Transformación, si la justicia mexicana sigue negándose a actuar, lo hará la estadounidense, ya lo vimos con García Luna.

¿Quién sigue?, la Cuarta Transformación celebró demasiado pronto, el hombre que calló sabiendo demasiado y ahora está dispuesto a usar lo que sabe, el juicio que viene no será solo contra un ex funcionario, será contra un sistema, un régimen, una red de impunidad que atraviesa sexenios, partidos y colores, y la pregunta que flota en el aire es brutal, ¿quién más debe sentarse en el banquillo de los acusados?

