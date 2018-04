Personalidades en política

M.A.G. José Antonio O’Farrill Ávila

Claramente vemos la similitud de Fidel Castro, de Chávez y de Maduro con López Obrador en cuanto a las bases de un gobierno socialista extraterritorial con principios leninistas, marxistas.

Y hay 117 millones de mexicanos y nadie cree en López Obrador, solamente los ignorantes están buscando, a través de un voto de castigo, sin reflexión y sin capacidad de decidir, están eligiendo y pensando como “Chespirito”, con una ubicación infantil, lo que demuestra que mucha gente ha tenido un desarrollo físico, más no mental.

Y si le preguntaran a la gente de Tabasco cómo les fue con estos señores, pues la respuesta que se ha tenido de todo, es que todo fue desastroso.

Con estos datos queda demostrado que las situaciones del señor Meade si están acompañadas de conocimientos y de actos precisos, mostrando alternativas y soluciones viables y preocupándose por el bienestar de México y de los mexicanos, incluyendo a los de los partidos que pierdan por sus ilusionarías fantasías infantiles que quieren o pretenden convertir a un “Chespirito” en presidente.

Es importante que tomen conciencia todas las personas que tienen ideologías extranjeras y otros, que si a mí me piden decidir entre Chávez y Bolívar, yo me quedo con Benito Juárez.

Y si estas personas tienen tanta insistencia de modificar nuestro gobierno, de no respetar nuestras leyes y ni nuestra Constitución, debemos recordarles el hecho de que millones de mexicanos murieron en la Revolución para darnos el derecho al voto, y, que si tienen tanto interés en ese tipo de dictaduras, porque no emigran a esos países como consejeros, porqué quieren transformar un país para que ellos vayan de acuerdo con sus ideologías mediocres, no es factible, ni entendible, ni aceptable que las gentes de este tipo de partidos piensen que todos somos espectadores de Chespirito o de Brozo.

Lo importante es que consideremos que el México que tenemos ahora costo muchos años de sacrificios, de trabajo y de familias revolucionarias que lograron establecer el estado de derecho y la paz a lo largo y a lo ancho de la República y el crecimiento y muchas cosas que se lograron por tantos años deben de reconocerse ya que fue por el trabajo y esfuerzo de las generaciones anteriores, y por lo que estamos totalmente seguros se nos dio la posibilidad de crecer en un estado de derecho y en total libertad, mismos que deberán gozar las nuevas y próximas generaciones.

Es importantísimo expeditar todas las medidas para acabar con el flaqueo del secuestro, implementar la pena de muerte para el secuestro y a las violaciones el castramiento químico, como lo hacen en Alemania.

Basta ya de mentiras, de engaños y de un sistema judicial corrupto, ineficiente y mediocre, tenemos que cambiar y si es necesario tomar medidas correctivas, revisar a fondo todo el sistema judicial y los factores que participan en ella para el bienestar de la libertad y de la democracia, y para que ésta exista tiene que haber demócratas, esa es la base de los países democráticos, que no se les olvide a todos que lo que está en juego es México y el futuro de los nietos, por eso no es aceptable ni admisible que se tomen riesgos innecesarios.

López Obrador en 60 segundos

Priista por 12 años. Se emberrincha y se va al PRD. Ha sido candidato por 12 partidos. Se vuelve a emberrinchar y funda su propio partido. Ha vivido del presupuesto toda su vida. Presume grandes logros cuando fue jefe de gobierno, mentira. El segundo piso fue un nido de corrupción. Las prepas y la Universidad son un fracaso educativo. El DF se endeudó y la seguridad no mejoró ni tantito. Sus ideas son las ideas radicales del socialismo del siglo XXI. Fórmula aprobada para destruir riqueza y bienestar en un país. Él lo niega pero ahí están a la vista las relaciones con Nicolás Maduro, la SNTE y el SME. Tiene una serie de fantasías de cómo se maneja un país. Dice que terminará con la corrupción pero no puede controlar la miel Morena. Piensa que el bienestar se logra quitándoles a unos para regalarles a otros. Manipula la esperanza de la gente con mentiras, esto es cruel. Tardó 14 años para terminar la Universidad y no ha vuelto a estudiar. No habla inglés, no tiene contactos internacionales, no sabe cómo se crean los empleos y el bienestar. Es intolerante, radical y autoritario. Es peligroso; Por eso decimos cuidad, sí podemos estar peor con López Obrador.

Meade asegura que representa una alternativa que tiene experiencia

José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que representa una alternativa que tiene experiencia, capacidad y que ha dado resultados.

Al participar en las actividades de la plataforma estudiantil Actúa 2018, organizado por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey (Feitesm), en esta ciudad, en materia de seguridad, dijo que la violencia en el país es un tema que duele y por ello es necesario poner énfasis en reducir esta situación adversa para México.

Asimismo señaló que ha planteado la importancia de que el presidente no tenga fuero y que el ministerio público sea autónomo.

En el Foro de Candidatos a la Presidencia de la República, señaló que otros de sus ejes prioritarios serán el fortalecimiento de la educación y del sistema de salud, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Meade se pronunció a favor de la campaña de Mexicanos Primero

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se pronunció a favor de la iniciativa ciudadana e independiente “Mexicanos Primero”, que busca que se cumpla el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes.

En su cuenta de Twitter, el candidato expresó su apoyo a esta iniciativa que invita a los ciudadanos a elegir un presidente que fomente la transformación educativa en el país. “¡Bienvenido el consenso a favor de la transformación educativa! Me sumo al llamado a votar por la opción que realmente tenga la experiencia para profundizar la transformación que ya está en marcha. Reitero: primero, la educación” publicó.

Además, compartió el video de “Mexicanos Primero” donde se aprecian niños que emulan ser los candidatos presidenciales y expresan la importancia de la educación en México.

Responde Meade a AMLO, El “arroz cocido” se te puede quemar

El candidato presidencial de la coalición “Todos Por México”, José Antonio Meade, respondió al comentario de Andrés Manuel López Obrador de 'que este arroz ya se coció', en referencia a la elección del 1 de julio, y aseveró que “corre el riesgo de que el arroz se le queme”.

En este sentido, Meade afirmó que la soberbia nunca es inteligente y que él está compitiendo para ganar la elección presidencial, por lo que nuevamente invitó al tabasqueño a presentar su declaración 7de7, pero dijo que no lo hace porque no tiene manera de acreditar que es verdadera su 3de3 que presentó.

Meade indicó que López Obrador no ha explicado su patrimonio, ni la manera en que maneja a Morena, por lo que exhortó a realizarlo antes de que asevere que este arroz ya se coció.

Indicó que no va por el segundo lugar sino que va para ganar en la elección del 1 de julio, por lo que descartó de nueva cuenta la posibilidad de declinar.

Luego de una reunión plenaria del Consejo de Citibanamex, afirmó que sus propuestas son para desarrollar estrategias que generen confianza y certidumbre en la economía mexicana.

Señaló que lo que está en juego en esta elección es la confianza en una persona para dar rumbo y destino al país a través de la generación de empleos, entre otras cosas.

Detalló que sus propuestas buscan crear estrategias para dar confianza y certidumbre, ya que en el último año bajó el nivel de deuda y se recuperó la confianza, en este sentido, señaló que su plan de gobierno busca implementar programas económicos congruentes para desarrollar estrategias que generen confianza en la economía mexicana, lo cual solo se logra con la estabilidad.

Refirió que como candidato y cuando fungió en dos ocasiones como secretario de Hacienda acreditó certidumbre y confianza, lo cual es de vital importancia en un proceso electoral, en el cual lo que se juega es la confianza en el país.

Durante la feria industrial de Hannover México cierra negocios por 700 millones de dólares

México logró atraer siete proyectos de inversión durante la feria industrial de Hannover, la cual concluyó ya en Alemania, por un monto superior a los 700 millones de dólares, destacó Proméxico.

El director general de ProMéxico, comentó que de acuerdo con los organizadores de la feria se superaron todas las expectativas posibles, principalmente por la posición de México como aliado de innovación industrial, que lo ha ubicado como uno de los centros de manufactura avanzada estratégicos, tanto en dispositivos médicos de alta tecnología, industria farmacéutica, aeroespacial, automotriz, TICs y eléctrico-electrónica, así como un país con crecientes fortalezas en robótica e Internet de las cosas.

Algunos de los propósitos de la participación de México en Hannover Messe 2018 fueron consolidar la estrategia para posicionar al país como líder en industria 4.0 y conocer lo que otras naciones líderes están haciendo en esta materia.

Además de participar activamente en el debate internacional sobre cómo enfrentar los retos derivados de este fenómeno y atraer proyectos de inversión extranjera directa relacionados con la innovación industrial.

Al respecto, el funcionario puntualizó que "el punto de partida fue mostrar el espíritu innovador de las empresas mexicanas. Nuestro país se está posicionando como un actor relevante de la Cuarta Revolución Industrial”.

Un reconocimiento a las fuerzas armadas, marinas y federales de Cancún

Es muy importante un reconocimiento a las fuerzas militares, a las fuerzas marinas y a las fuerzas Federales por el correcto y oportuno control en todo el territorio de Cancún, donde han demostrado y llevado a cabo con categoría la revisión de naves y de los lugares que están ubicados al borde de la playa, todo a través de una armonía y total respeto a los derechos humanos. Un aplauso y enhorabuena a la Marina por llevar a cabo una labor altamente reconocida por toda la sociedad.