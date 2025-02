Quien lleva una vida desordenada tiene, por lo general, un fin desastroso

Es importante hacer un paréntesis, respecto a la triste situación en la que se encuentra el país, esto debido a los excesos de abusos que han cometido toda esta bola de ratas almizcleras del partido Morena, ya que se han dedicado a robar, a robar y a robar, la cual resulta una increíble cantidad, ya que “se dice” pasa arriba de veintitantos mil millones de pesos, entonces eso es una alarma, un foco rojo, por el cual se tenían ya las intenciones de borrar del mapa al INAI, lo cual demuestra la asociación delictuosa de los actuales actores de la política, y una vez que entren las auditorías y se hagan las investigaciones, a los responsables y culpables, pues si no los fusilan, cuando menos que vayan a juicio para que paguen pena perpetua, además de darle seguimiento al dinero en cuánto a cómo fue manipulado, con que bancos y todo lo necesario para que los mexicanos tengamos la certidumbre de que se va a cumplir el Estado de Derecho, ya que robarle al país es un delito federal y un fraude que no prescribe y no hay fianza.

Entonces están las cosas claras, que bueno que la verdad llega, ahora hay que ver que el Estado de Derecho y la Ley se cumplan por el futuro de México y de los mexicanos.

Y a todos los que han estado ahí, en ese teje y maneje de robos, engaños y mentiras, que se den cuenta que ya se les acabó su chiste, por lo que ahora tendrán que responder sus graves faltas de fraude, robo y engaño, ya que la ley es la ley, y nadie está arriba de la ley, por ello se tienen que tomar las medidas correctivas, sobre todo los jueces, para que cumplan con su deber, ya que de no hacerlo, que recuerden que el pueblo unido se los va a reclamar, porque ya que el partido de la desesperanza acabó con la esperanza de este país y ahora que cumplan con sus responsabilidades de juzgar a los que se lo merecen, ya que son una bola de bandidos hipócritas, de lo cual estaremos pendientes de que en realidad se confirme todo y se cumpla conforme a las leyes.

En otro tema, es importante mencionar que con las medidas que va a tomar el señor Trump en contra de México, pues eso causaría una recesión, ya que el dólar estaría a 30 pesos por dólar, las exportaciones caerían y en fin…, todo eso ha sido provocado por esta bola de masiosares. Por lo pronto, colorín, colorado, el cuento no ha acabado…

Por otra parte, se ha dado a conocer que Andy López Beltrán, el hijo del señor AMLO, se casa este fin de semana en un lujoso hotel en la Riviera Maya, Cancún.

De acuerdo a información que circula en redes sociales, López Beltrán contraerá nupcias con Valentina Martínez Pedreguera, en un lujoso evento y con invitados de alto perfil, lo que nos hace recordar las palabras de AMLO al referirse a eventos lujosos, será una boda “fifi”.

Telegrama dirigido a las basuras de la 4t (Pinches mentirosos)

Esto dijeron en 2018 y esto pasó en 2024.

Andrés dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos, hoy la gasolina mexicana es la más cara del mundo, empatada con Japón, la gran diferencia entre los japoneses y nosotros es que ellos no producen gasolina.

Dos Bocas, va a costar 8,000 millones de dólares y va a producir en junio del 2024.

Hoy, Dos Bocas no la han terminado y va a producir, si Dios quiere, en junio del 2027 con un costo aproximado de 32,000 millones de dólares.

También dijeron que no iban a vivir en Los Pinos porque es neoliberal.

Hoy los dos presidentes viven o vivieron en el muy humilde Palacio Nacional con más de 30 empleados entre servidumbre y jardineros, eso sin contar los de la Guardia Nacional y sus escoltas.

Otra, “abrazos, no balazos”.

En el gobierno de Andrés murieron 200,000 seres humanos y desaparecieron más de 100,000, el número más alto en la historia de México.

En 2018 Andrés dijo, “voy a viajar en avión comercial”, 18 meses después voló en aviones privados del Ejército.

Aumento de la comida, entre 2018 a 2024, ¿están sentados?

El kilo de frijol subió 72 por ciento, el pan blanco subió 70 por ciento y el pollo 53 por ciento.

En solamente 4 meses, Claudia ha emitido ¿están sentados?, bonos de deuda por 120,000 millones de pesos, y lo peor, desgraciadamente esta historia continuará. (Carlos Alazraki).

Delito disculpado, protegido, tolerado o impune

Según el parecer de algunos indignos servidores públicos que dicen querer pertenecer al segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, les parece digno haberse impuesto la misión de proteger, disculpar, tolerar o brindarle impunidad a un delincuente agresor sexual de sus tres menores hijos.

A contrario sensu, lo decente para la sociedad y para la justicia sería el que se pusiese un coto y se sancionara a los referidos servidores públicos, ya que la mencionada protección tiene su expresión en la corrupción derivada de dinero mal habido, así como la intervención de una fuerza política que aún pretende dar continuidad a la alteración de valores que por desgracia existe en los recintos de justicia.

Este fenómeno por desventura, es el que trata de hacer más difícil la aplicación de las sanciones establecidas por el Código Penal en vigor para la Ciudad de México y, de proteger a Guillermo Alejandro Sesma Suárez, como a los fiscales, agentes del ministerio público, jueces y magistrados que torciendo la ley pretendieron privar de su libertad a la señora Regina Seemann Audiffred, para con ello entregar a sus menores hijos al padre corruptor de la justicia.

Comencemos por decir que el delincuente de marras ha acudido a diversas instancias políticas y redes sociales para demostrar una inocencia de la cual carece.

La Primera Magistrada de la Nación y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, tienen la misión constitucional de respetar la Ley; el elevado sitial de la licenciada Bertha María Alcalde Luján la obliga, con base en el respeto que se le debe al Estado de Derecho a indagar y perseguir todo tipo de delitos que sean cometidos en la presente entidad federativa, con total independencia de la voluntad de políticos y/o delincuentes.

Esa misión que le otorga a ambas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un verdadero progreso para sacar a México de la incertidumbre jurídica, significa que la lucha contra la delincuencia del poder económico y político es un deber legal, y no una facultad derivada de ocurrencias de partidos políticos.

Pero más extraordinario que la impunidad que hasta la fecha le han otorgado a Guillermo Alejandro Sesma Suárez en la Fiscalía de la Ciudad de México y/o en el Tribunal Superior de Justicia, es de que también existe una impunidad para esos fiscales, agentes del ministerio público, jueces y magistrados que se prestaron a efectuar interpretaciones incorrectas del buen derecho que le asiste a la madre de los menores ultrajados sexualmente por su degenerado progenitor, sin ningún fundamento racional, frecuentemente basado en el empírico fenómeno de la corrupción del ámbito de procuración e impartición de justicia.

Realmente el caso es extraordinario, ¿podrán la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y Bertha María Alcalde Luján poner un freno a esa indignidad?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Fox afirma que México se ganó que Trump clasificara a cárteles como terroristas

Vicente Fox señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum está respondiendo a la presión del gobierno de los Estados Unidos con acciones en contra de la delincuencia organizada y el fentanilo, a diferencia del mandatario anterior.

“Ojalá que eso no reduzca nuestra soberanía”, advirtió.

En el Centro Fox comentó que lamentablemente México se ganó que el presidente Donald Trump clasificara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, por la política de abrazos a los delincuentes que se impuso en el sexenio pasado:“Creo que nos ganamos esta situación y esta decisión que está tomando el presidente Trump, lo digo con mucha tristeza porque en nuestro país abandonamos la lucha contra el crimen en la administración anterior, y por tanto a nuestros vecinos que también les afecta el crimen y las alianzas criminales”, aseveró.

Este jueves Vicente Fox fue anfitrión de la primera Cumbre Nacional de Economía y Turismo Amexme, a la que asistieron las gobernadoras de Guanajuato, Libia Dennis García Muñoz Ledo, y de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, así como empresarias de diversas regiones del país.

Después de la ceremonia inaugural el ex presidente enfatizó que el culpable de toda esta situación “es el que está escondido ahí en Tabasco, escondido por su alianza con el crimen organizado. Y me refiero a López Obrador, entonces él está escondido ahí en Tabasco, está con la cola entre las patas, porque está temeroso de que finalmente se haga justicia en este país”, dijo.

Fox dijo que ahora hay una reacción de Sheinbaum a las exigencias de Trump, porque se está deteniendo a muchos capos y hoy se están haciendo esfuerzos contra el fentanilo.

“A Claudia, decirle que qué bueno que está respondiendo, aunque sea de manera obligada”, agregó. Dijo que las acciones contra la delincuencia van a ayudar a que este país tenga una mejor situación en materia de Seguridad.

Vicente Fox agregó que la presidenta de la República debe dejar de escuchar a Andrés Manuel López Obrador, y atender a los reclamos de los ciudadanos.

“Que deje de escuchar al que está escondido en Tabasco y escuche las voces de los ciudadanos y las voces internacionales, que queremos, y demandan paz y tranquilidad. (El Universal).

Muestran tiendas vacías en EU tras deportaciones de migrantes

Ante el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las deportaciones masivas sembraron el pánico entre la comunidad latina por las redadas contra migrantes en muchos estados del país vecino.

Por este motivo, la mayoría de los espacios que eran ocupados por latinos como centros de trabajo, escuelas, supermercados e incluso calles concurridas, actualmente estos lugares lucen vacíos, pues la gente está faltando a sus actividades cotidianas por miedo a ser deportada.

Aunado a ello, las medidas impulsadas por Trump en contra de las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), quien decretó que ya no se siguieran; fueron respaldadas por grandes cadenas quienes dejaron de seguir las políticas DEI, afectando a las minorías. Hecho que se sumó al tema de los inmigrantes, obteniendo como resultado centros comerciales sin gente y calles desiertas. (El Universal).

S&P advierte que los aranceles de Trump podrían llevar a México a la recesión

La imposición de un arancel del 25 % a las exportaciones mexicanas por parte de Estados Unidos podría empujar a la economía de México a una recesión en 2025, advirtió un informe de S&P Global Inteligencia de Mercado emitido este viernes.

De acuerdo con la firma, la medida afectaría principalmente al sector manufacturero, provocando una caída en las exportaciones y un debilitamiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano hasta 2026, cuando también se tiene prevista la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al ser Estados Unidos el principal socio comercial de México, con más del 80% de sus exportaciones dirigidas al mercado estadounidense, el informe prevé que México responderá con una tarifa del 10% a una limitada gama de productos, en medio de la confirmación del presidente Donald Trump de aplicar un arancel del 25% como medida para contener la migración o reducir el narcotráfico a partir de este sábado 1 de febrero.

Impacto en el crecimiento del PIB y el empleo.

S&P proyecta que la aplicación de aranceles llevaría a una contracción del crecimiento del PIB en 2025, con una desaceleración marcada en el sector exportador, el cual es un pilar clave de la economía mexicana.

En este sentido, proyectó una contracción de casi un 1% a partir del tercer trimestre, acompañada de una desaceleración en la primera mitad del año, hasta cerrar el año con una caída cercana al 2%, pese al alza por encima del 0.5% estimado en su escenario base.

Para 2026, el crecimiento se mantendría estancado, reflejando la persistencia de los desafíos económicos derivados de la guerra comercial, en medio de la renegociación del tratado de Norteamérica, el T-MEC.

Otro de los efectos esperados es el aumento en la tasa de desempleo, impulsado por la desaceleración del sector manufacturero.

La menor demanda externa afectaría la producción en fábricas y la inversión privada, lo que, a su vez, aumentaría el desempleo, que se encuentra en mínimos históricos en el país.

Devaluación del peso y caída del consumo.

El informe también destaca que el tipo de cambio podría alcanzar los 22.28 pesos por dólar a finales de 2025, en comparación con los 21.30 pesos del escenario base actual.

Esto ocasionaría una menor entrada de divisas por exportaciones y a un estrechamiento del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

Asimismo, el consumo privado sufriría un impacto negativo debido a la desaceleración de las remesas, las cuales han sido un motor clave del gasto en los hogares mexicanos.

Con un menor flujo de dinero desde Estados Unidos, el reporte espera que el crecimiento del consumo sea inferior a las proyecciones anteriores.

Mientras tanto, el Gobierno de México ha admitido que ha evaluado estrategias para mitigar el impacto de una posible guerra comercial con su principal socio comercial, al tiempo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dicho que México tiene “plan a, plan b y plan c” ante la medida unilateral de Trump. (Agencia EFE).

Petición para destituir a Donald Trump supera las 100,000 firmas

Una petición que exige la destitución del presidente Donald Trump ha reunido más de 100,000 firmas apenas unos días después de iniciar su segundo mandato.

La Casa Blanca ha sido contactada por correo electrónico para obtener comentarios, pero aún no ha respondido.

¿Por qué es importante?

El apoyo a la destitución de Trump resalta las profundas divisiones políticas en Estados Unidos y la reacción a sus acciones en los primeros días de su nuevo mandato.

Trump fue impeachado dos veces durante su primera administración, pero en ambas ocasiones fue absuelto por el Senado. La organización sin fines de lucro Free Speech for People lanzó la petición el mismo día en que Trump retomó el poder.

El documento solicita al Congreso iniciar una investigación de destitución por presuntas violaciones de las Cláusulas de Emolumentos —que prohíben a un presidente obtener ganancias de Estados Unidos, de estados individuales o de gobiernos extranjeros—, así como por su “conducta ilegal y corrupta” durante la campaña y por el indulto a los participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El jueves, la organización amplió las acusaciones e incluyó nuevas razones para abrir una investigación de destitución. Entre ellas, destacan:

· Su orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento en ciertos casos.

· El despido ilegal de inspectores generales y miembros de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

· Abuso de poder para tomar represalias contra “enemigos percibidos”.

“Free Speech for People pide al Congreso que inicie de inmediato una investigación de destitución para determinar si hay suficientes razones para destituir a Donald Trump por delitos ya cometidos y los que pueda cometer en el futuro”, señala la petición. “El Congreso también debe estar preparado para ampliar su investigación si Trump lleva a cabo otras acciones que puedan ser motivo de destitución”.

Reacciones políticas.

Alexandra Flores-Quilty, directora de la campaña Free Speech for People, afirmó: “El abrumador apoyo a la destitución demuestra que el pueblo estadounidense no está dispuesto a aceptar a un ‘Rey Trump’”.

“Necesitamos líderes valientes en el Congreso que se enfrenten a Trump, lo hagan rendir cuentas por sus abusos de poder e inicien una investigación de destitución”, agregó.

El pueblo estadounidense no está dispuesto a aceptar a un ‘Rey Trump’.

John Bonifaz, cofundador y presidente de la organización, también se pronunció: “Trump sigue tomando medidas inconstitucionales e ilegales. Lleva menos de dos semanas en el cargo y los delitos que justifican un juicio político siguen acumulándose. Debemos exigir responsabilidad cuando un presidente abusa de su poder”.

Mientras tanto, los republicanos han defendido mayoritariamente a Trump, elogiando sus acciones desde su regreso al poder. No obstante, algunos han expresado su desacuerdo con el indulto a los condenados por crímenes violentos relacionados con el 6 de enero.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, escribió en una carta invitando a Trump a dirigirse al Congreso: “La Edad de Oro de América ha comenzado. Gracias a su firme liderazgo y audaces acciones en los primeros días de su presidencia, Estados Unidos ya está experimentando un resurgimiento de patriotismo, unidad y esperanza en el futuro”.

¿Qué podemos esperar?

Es poco probable que un tercer proceso de destitución contra Trump prospere mientras los republicanos controlen el Congreso y el Senado. Sin embargo, si los demócratas logran recuperar la Cámara en las elecciones legislativas de 2026, podrían intentar nuevamente un juicio político contra el presidente. (Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek). Khaleda Rahman/Newsweek Internacional.

La Fed rompe el ciclo de bajadas de los tipos y no cumple la petición de Trump

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos rompió este miércoles el ciclo de bajadas iniciado en septiembre pasado y mantuvo los tipos en el rango actual del 4.25% al 4.5%, desoyendo la petición pública del presidente estadounidense, Donald Trump, de que hubiera más recortes de forma inmediata.

El regulador tomó su decisión al término de una reunión de dos días de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la primera del año y también la primera que tiene lugar bajo el segundo mandato del líder republicano, que comenzó el 20 de enero.

En su último encuentro, los pasados 17 y 18 de diciembre, todavía bajo la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025), la Fed bajó los tipos por tercera vez en ese año, pero anticipó un ritmo de recortes más lento de cara a este 2025 señalando que su política actual es menos restrictiva y que pueden ser prudentes.

Trump, no obstante, había exigido públicamente celeridad y había considerado que sabe más de tipos que el propio Banco Central y "ciertamente mucho más", según sus palabras, que quien está principalmente al cargo de decidir al respecto.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo este miércoles no haber tenido contacto con el líder republicano y se negó a comentar sus palabras al considerar que hacerlo no sería apropiado y defendió la independencia de su organismo.

"No necesitamos tener prisa para ajustar nuestra postura", sostuvo al recordar que las bajadas consecutivas de los pasados meses de septiembre, noviembre y diciembre fueron "adecuadas a la luz de los avances en materia de inflación y el reequilibrio en el mercado laboral".

El FOMC ya había destacado en su comunicado que, como siempre, a la hora de prever cualquier ajuste, se supervisará "con cuidado" la información entrante y el balance de riesgos.

"Esto es lo que somos. Esto es lo que hacemos. Estudiamos los datos, analizamos cómo afectarán las perspectivas y el equilibrio de riesgos y utilizamos nuestras herramientas para intentar dar nuestra mejor evaluación para intentar alcanzar nuestros objetivos", añadió Powell subrayando que no hay necesidad de tener "prisa".

En esa misma línea cautelosa rechazó anticipar el impacto que puedan tener sobre la economía los aranceles previstos por Trump y su política migratoria.

"No sabemos qué pasará con los aranceles, la inmigración, la política fiscal y la política regulatoria; apenas estamos empezando a verlo y en realidad no estamos viendo mucho. Debemos dejar que esas políticas se articulen antes de que podamos siquiera comenzar a hacer una evaluación plausible de cuáles serán sus implicaciones", apuntó.

Trump ha amenazado con aranceles del 25% a México y Canadá a partir de este próximo 1 de febrero en represalia por el flujo de fentanilo y migración irregular en la frontera.

El nominado a secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró no obstante este miércoles que los primeros aranceles no se implementarán si esos países toman medidas contra el tráfico de drogas, pero advirtió de que hay otra tanda de gravámenes que se decidirán a finales de marzo o en abril.

Powell se negó también a comentar si la política de deportaciones masivas de migrantes indocumentados emprendida por Trump se ha traducido ya en una mayor dificultad para encontrar trabajadores.

"No veo que todavía haya datos sobre eso. Se oye ese tipo de cosas sobre la construcción y hay empresas que dependen de la mano de obra inmigrante que dicen que de repente se ha vuelto más difícil conseguir gente, pero no veo eso en los datos agregados", afirmó.

Su comparecencia también ofreció opiniones encontradas sobre las criptomonedas. Aunque dijo que no está en contra de la innovación y consideró que los bancos "son perfectamente capaces de ofrecer criptomonedas a los clientes mientras entiendan y sean capaces de gestionar los riesgos y sea seguro", sí consideró útil la existencia de un mayor marco regulatorio.

Powell habló la víspera de que la Oficina de Análisis Económico publique el jueves su primera estimación del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre y de 2024. Los últimos datos se dieron a conocer el 19 de diciembre y apuntaron que la economía estadounidense creció el 0,8 % en el tercer trimestre, una décima más de lo estimado anteriormente. Marta Garde. (Agencia EFE).

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París será efectiva en 2026, dice la ONU

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, anunciada por el presidente Donald Trump tras su investidura, tardará prácticamente un año en hacerse efectiva, hasta principios de 2026, según informó este martes la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estados Unidos notificó ayer oficialmente al secretario general de la ONU, António Guterres, su salida del tratado internacional contra el cambio climático, pero esta retirada "se hará efectiva" el 27 de enero de 2026, detalló su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

Estados Unidos ya se desvinculó del tratado durante la primera presidencia de Trump (2017-2021), aunque la salida se hizo efectiva mucho después de iniciado el mandato, en noviembre de 2020, y bajo la Administración de Joe Biden no tardó en reincorporarse, en 2021, agregó.

Como en aquella ocasión, el multimillonario Michael Bloomberg ha anunciado que financiará a través de su fundación los compromisos climáticos de Estados Unidos tras la retirada.

Según los acuerdos climáticos aún vigentes, Estados Unidos tenía una meta de financiación para la adaptación climática de 300,000 millones de dólares para el año 2035, acordada en la cumbre del clima COP29 de Bakú en noviembre del año pasado.

Con su retirada del Acuerdo de París, Estados Unidos se sumará a la corta lista de países que han abandonado este acuerdo climático, entre ellos Irán o Yemen, en un año en el que los firmantes tienen que presentar sus planes para recortar las emisiones. (c) Agencia EFE.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”.

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 49 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]