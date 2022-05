Alrededor del 50% de las mujeres que se encuentran en edad fértil hace uso de un método para prevenir los embarazos y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, porcentaje que ha preocupado a las organizaciones.

Denisse Flores, sexóloga para DKT México, explicó que muchas de las mujeres jóvenes y adolescentes no eligen un método por temor y vergüenza de solicitar estos insumos, ya que muchas veces reciben comentarios negativos sobre el inicio y desarrollo de su vida sexual.

“Existen todavía muchos mitos, tabúes y falta de información y acceso al servicio, por estigma y prejuicio, porque se cree que las personas jóvenes tienen que postergar su sexualidad hasta que tengan una pareja estable o un matrimonio, cuando todas las personas son libres de ejercerla con la persona que decidan y en el momento en que quieran, así como de buscar el anticonceptivo que necesitan” , dijo.

Adolescentes temen de ser juzgadas

La entrevistada indicó que debido a estas situaciones, los jóvenes y adolescentes no recurren a los centros de salud y organismos, ya que temen ser juzgados, pese a que el acceso a métodos anticonceptivos de manera libre e informada es un derecho constitucional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Quintana Roo, el 54.1% de las mujeres entre los 15 y 49 años de edad son usuarias de un método anticonceptivo, 15.8% ya no los utiliza, 28.8% nunca los han utilizado y 1.3% desconoce completamente el tema.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, la mitad de quienes sí recurren a un método, eligen la OTB (Obstrucción Tubaria Bilateral), procedimiento en el cual se cortan y ligan las trompas de Falopio. Mientras que el 20% prefiere el DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, espermicidas y diafragma.

El programa “Empoderamiento para la Prevención del Embarazo Adolescente”, reveló que cuatro de cada 10 adolescentes con vida sexual activa no utilizaron un método en su primera relación, el 32% señala que no los usa de manera constante y 5% no se protege.

TE PUEDE INTERESAR:

Mujer viraliza caso de abuso en un hotel de Puerto Morelos

Balean a pareja de extranjeros en la avenida 135 de Cancún

Lanzan jornada de aplicación de DIU para mujeres en Cancún