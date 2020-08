Quintanarroense Bárbara Viazzo impone récord en aguas abiertas en España

Cancún.- México y Quintana Roo trascienden fronteras en Europa, gracias a la sirena Bárbara Ixchel Viazzo Monroy, con la conquista de la posición de honor en el Ultra Ebre, primer ultra maratón de aguas abiertas post-Covid-19 en el 'Viejo Continente'.

Bárbara cumplió exitosamente con un recorrido de 30 kilómetros y 830 metros (inició en Tivenys y concluyó en Amposta, en la provincia de Tarragona) para adjudicarse la posición de honor de la rama femenil, con un tiempo de cuatro horas, 52 minutos y 24 segundos.

Por si fuera poco, impuso nuevo récord en la prueba.

"Fue muy complicada. Hubo muchísimo nivel, y aunque éramos 26 o 27 nadadores, realmente se notó que había mucho ‘power’. Este año fue especial porque hubo nuevo récord femenil y varonil. En mi caso, lo batí con casi nueve minutos, con respecto a la mejor marca del año pasado. Estará muy difícil que alguien lo pueda mejorar, además de que es de mucha exigencia, de un alto nivel", explica a Novedades Quintana Roo.

Este certamen contaría con casi cincuenta nadadores, pero debido a la contingencia sanitaria, la mitad prefirió ausentarse en la edición de este año, sin embargo, desde ahora ya aseguraron su lugar para 2021 (acuden los dos campeones de la edición anterior, uno por cada rama y otros cuarenta y ocho que buscan ese privilegio).

"Fue una competencia llena de sentimientos raros y súper diferentes a los que estoy acostumbrada porque nunca había pasado de los diez kilómetros. Me aventé a un río que no conozco, y menos experiencia en algo así, ya no hablemos de terminarla, pues nunca había nadado en esta distancia", reconoce.

El primer lugar varonil, correspondió a David Alcolado Durango, con 4:21:38, como referíamos, también con nuevo récord.