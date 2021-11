Diez hombres y 4 mujeres buscan la candidatura de Morena

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer de manera oficial el cierre de los registros de aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, a cuya lista su sumaron seis alcanzando un total de 14.

El cierre preliminar del sábado era de ocho personas (tres mujeres y cinco hombres), sin embargo, el balance final, una vez procesados todos los datos, en total son 10 hombres y cuatro mujeres.

En este grupo llama la atención la inscripción por la candidatura de Morena a la gubernatura del estado, de Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, titular del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), cargo que ha mantenido en esta y la anterior administración estatal.

También el diputado local Luis Fernando Chávez Zepeda, quien integra la bancada de dicho partido. De igual manera, se encuentran Beatriz Anahí Mendoza Samos, regidora del Ayuntamiento de Tulum, así como el profesor de la Universidad del Caribe, Rafael Murillo Bueno.

Sergio Carbajal Rejón y el abogado Germán Ramírez Villegas son otros de los dos nombres que integran la lista de aspirantes para competir por la gubernatura con Morena.

Estos perfiles competirán por la nominación de candidato, junto con la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa; los senadores Marybel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez; el ex diputado federal Luis Alegre Salazar; la ex presidenta municipal y regidora del Ayuntamiento de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete; el ex secretario de Salud, Manuel Aguilar Ortega; el abogado fundador de Morena en Chetumal, Raúl Ojeda González; y el morenista Alfredo Kanter Culebro.

De acuerdo con la novena base de la convocatoria emitida por la dirigencia nacional, sólo podrán ser nombrados como precandidatos hasta cuatro de los ocho inscritos en el proceso interno:

“En caso de aprobarse más de un registro y hasta cuatro por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, las personas aspirantes se someterán a una encuesta y/o estudio de opinión, realizado por la Comisión de Encuestas, para determinar el perfil idóneo y mejor posicionado para representar a Morena como candidato/a la gubernatura del estado de Quintana Roo”.

Los perfiles seleccionados formarán parte de las encuestas que aplicará el partido para evaluar su competitividad y así designar a su candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

El partido reportó que la convocatoria cerró con 153 aspirantes registrados para competir por las candidaturas de seis gubernaturas que se disputarán en igual número de estados en el proceso electoral 2021-2022. De ellos, 97 son hombres y 56 son mujeres.

