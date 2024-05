Quintana Roo: colonias carecen de áreas recreativas

Tres de 16 colonias de la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto carecen de un espacio recreativo o canchas destinadas para la realización de actividades deportivas de hace más de una década.

Malco Rosado May de Desarrollo Urbano y Ecología municipal, indicó que no hay un gran número de rezago en cuanto a tal infraestructura, sin embargo, reconoció que únicamente tres no cuentan con esas áreas, puntualizó que básicamente se debe a que son zonas nuevas y ninguna de las autoridades puso énfasis en su desarrollo.

“Las colonias que tienen una cancha o espacio de recreación consideramos que tienen más de 45 años en la que se fueron formando, es un lapso donde en su momento enfatizó en su crecimiento, mientras las que no cuentan tienen más de 10 años en estructuración y todavía siguen en crecimiento”.

Detalló que de 16 colonias existentes dentro de la ciudad 13 cuentan con un espacio adecuado, como lo es Jesús Martínez Ross, Rojo Gómez, Emiliano Zapata I, Cecilio Chi, Juan Bautista Vega, Francisco May, por mencionar algunas, mientras que las tres sin esa infraestructura son Plan de Ayala, Plan de Ayutla y el resto de la zona irregular.

Por su parte Samuel López Arroyo presidente de la colonia Plan de Ayala, expresó que es necesario que las autoridades los volteen a ver, es un municipio con desarrollo y crecimiento constante, su colonia es un ejemplo, tienen un área verde destinada para los espacios recreativos, pero su cancha está deteriorada, no tienen buena iluminación y tienen muchas carencias.

De acuerdo con el Artículo primero fracción III y IV de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; dice que deben fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales.

Para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios público además Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población.