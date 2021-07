Quintana Roo contradice a AMLO: Regreso a clases será hasta semáforo verde

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó desconocer el acuerdo que el gobierno federal estableció con la SEP para el regreso presencial a clases en todos los estados de la República el próximo 30 de agosto, e insistió en esperar el semáforo verde.

Por lo que sostuvo que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes regresarán presencialmente a las aulas hasta que haya condiciones o bien color amarillo, pero sólo para apoyar a los alumnos que más lo necesiten, a través de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).