Quintanarroenses, sin dinero para entrar a internet desde su teléfono celular

Aunque la mayoría de los quintanarroenses tienen al menos un teléfono “inteligente”, esto no significa contar con acceso a internet. De hecho, la mitad de ellos lo están subutilizando, por lo que no están aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información para su educación o negocios.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 9 de cada 10 viviendas de Quintana Roo sus integrantes cuentan con al menos un Smartphone, pero sólo la mitad de ellos tienen acceso a internet.

Comparado con el resto del país, Quintana Roo aparece entre las primeras cinco entidades donde la mayor parte de su población posee un smarthphone, pero por otra parte se ubica en la posición número 27 en cuanto a acceso a internet.

Si bien es cierto que en primera instancia se podría pensar que en las comunidades rurales es donde se encuentra la mayor cantidad de habitantes sin acceso a internet, el desglose de las cifras del INEGI demuestran lo contrario.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en los pueblos más de 145 mil personas carecen de acceso a internet. Pero en las grandes ciudades, como Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Cozumel, viven más de 660 mil personas que no usan las bondades de las plataformas digitales.