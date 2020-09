Quintana Roo: “Chanito” Toledo da positivo a Covid-19

A través de sus redes sociales, el diputado de Movimiento Ciudadano José Luis “Chanito” Toledo, reveló que dio positivo a la prueba de Covid-19.

El legislador del Congreso del Estado reveló que tiene pérdida del sentido del gusto y olfato, por lo que se pondrá en cuarentena.

Toledo Medina pidió a los ciudadanos seguir con las recomendaciones para evitar contagios.

Familia, me acaban de entregar los resultados de la última prueba que me hice para la detección de COVID-19 y dio positiva. Gracias a Dios me siento bien, aunque he notado una pérdida leve del sentido del olfato y del gusto. Seguiré las indicaciones médicas y permaneceré aislado el tiempo que sea necesario.

Ya les avisé a las personas con las que he tenido contacto en fechas recientes. Soy afortunado de estar en casa con mi familia bajo los cuidados necesarios.