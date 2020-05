Quintana Roo, de los estados más castigados en materia económica y laboral

Quintana Roo es la entidad con la economía más paralizada del país, con solo una quinta parte de sus trabajadores desempeñando sus labores, mientras que a nivel nacional al menos la mitad se mantiene económicamente activa.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019, en Quintana Roo solamente el 18.9 por ciento de los 831 mil 743 trabajadores labora en empresas cuyo rubro es considerado esencial durante esta emergencia sanitaria, como hospitales, supermercados, transporte terrestre, producción de alimentos, entro otros, por lo que siguieron trabajando con cierta normalidad.

Los restantes 674 mil 543 quintanarroenses estaban identificados en empresas relacionadas con la actividad turística o de servicios de entretenimiento, que fueron obligadas a cerrar apenas inició la contingencia sanitaria; provocando que al menos 66 mil perdieran su empleo, de acuerdo a declaraciones del Gobierno Federal.

Incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en la conferencia de prensa del pasado 22 de abril, que dos de cada 10 personas que perdieron su trabajo en México en el último mes, eran quintanarroenses.

Según esta información, Quintana Roo es el Estado con el mayor porcentaje de empresas cerradas y trabajadores desocupados durante esta etapa, seguido por Guerrero, con el 35.6 por ciento de sus trabajadores aún activos y Chiapas, con el 36.9 por ciento.

“Esta situación nos vino a demostrar que ya no podemos seguir dependiendo de la actividad turística. Necesitamos diversificar nuestra economía, porque apostarle a un solo sector ha demostrado ser inoperante en un escenario similar. Ya lo vivimos en el 2009 y no aprendimos la lección. Espero que en esta ocasión lo hagamos”, señaló Arturo Escapi Manzur, ex rector de la Universidad del Caribe y expresidente de la Coparmex Solidaridad.

En contraste, a nivel nacional el 49.7 por ciento de las 55 millones 634 mil 450 personas económicamente ocupadas a nivel nacional, trabaja en empresas que son consideradas actividades esenciales, por lo que no perdieron su trabajo durante esta contingencia sanitaria, según informó Andrés Peñaloza Méndez, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Si bien el presidente de la Conasami aseguró que la reactivación “será paulatina, ya que se ve difícil que en el corto plazo todos los trabajadores recuperen su empleo”, para Quintana Roo la situación será aún más difícil, ya que el sector turístico trabajará a un 50 por ciento de su capacidad hasta diciembre próximo, de acuerdo con las recientes declaraciones de la titular de Turismo estatal, Marisol Vanegas Pérez.