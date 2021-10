Quintana Roo está listo para un futuro mejor: Secretario de Gobierno

El secretario de Gobierno, doctor Jorge Arturo Contreras Castillo, sostuvo que gracias a los esfuerzos que ha encabezado Carlos Joaquín, con finanzas sanas, privilegiando la democracia y devolviendo la respetabilidad al servicio público, el estado, a 47 años de su creación, ya tiene la fortaleza necesaria para salir avante de retos iguales o superiores que los que ha enfrentado a lo largo de su historia.

“Hoy Quintana Roo, gracias a los esfuerzos que ha encabezado Carlos Joaquín a lo largo de su gestión, está listo para un futuro mejor”, sentenció el titular de la Segob.

En una amplia y amena charla, sostuvo que en los últimos cinco años, el gobernador, sacrificando aplausos y popularidad, logró estabilizar un estado enfermo haciendo frente a temas tan delicados como la deuda pública, lo cual, definitivamente, evitó un colapso financiero del que hoy todos los habitantes se estarían lamentando.

Con la franqueza que lo caracteriza, habló de las condiciones de Quintana Roo a 47 años de ver la luz como un Estado Libre y Soberano, de las acciones concretas que se han emprendido ante el embate del coronavirus (Covid-19), y hasta de sus aspiraciones con miras al proceso electoral de 2022.

P.- Doctor, ¿Cómo está Quintana Roo al cumplir 47 años como estado?

R.-He tenido el doble privilegio en mi vida de ver nacer al estado el 8 de octubre de 1974 y ver desarrollarse un modelo de proyecto turístico de fama mundial: Cancún y la Riviera Maya. De niño me tocó el Chetumal que se abastecía con agua de lluvia, queso de bola, pan boom y sin televisión, sin escuelas preparatorias y menos una Universidad. Me tocó el Cancún tranquilo, de una sola entrada, lo que hoy es el bulevar Colosio, sin tráfico, sin semáforos, donde la mayoría nos conocíamos, sabíamos de dónde veníamos y a qué nos dedicábamos. Fui testigo de la llegada de los tiempos compartidos, los clubes vacacionales, el Todo Incluído, y también de las consecuencias del crecimiento urbano y sus problemas como la falta de los servicios de agua potable y energía eléctrica, los robos a casa-habitación y hasta la aparición de la delincuencia de gran escala. Trabajé con el primer gobernador y muchos de los que siguieron, hasta llegar a esta población de casi dos millones de personas, con más de 100 mil cuartos hoteleros, líder nacional en recepción de turistas extranjeros, captación de divisas y el arribo de cruceros.

P.- Oiga, ¿Qué pasó con el cambio que ofreció el gobernador Carlos Joaquín?

R.-Carlos Joaquín ha hecho un trabajo muy valioso, logró estabilizar un estado enfermo, incluso, sacrificó aplausos y popularidad para hacer frente a temas tan delicados como la deuda pública. Estuvimos a punto del colapso financiero, tuvo que hacer frente a una deuda que aumentaba al 100 y al 200%, y que llegó a crecer al 700% en un sexenio. Había que detener el endeudamiento. Como una hemorragia se nos iba la salud hacendaria del estado, por eso puedo afirmar que dejará como legado un estado con finanzas sanas. En este contexto, no se puede perder de vista que al mismo tiempo de la emergencia presupuestal vino el Covid-19 y el gobernador no delegó esa responsabilidad, la asumió personalmente, se puso al frente de las acciones, amplió la débil capacidad hospitalaria a mil 457 camas; las camas de hospitalización Covid, de 19 a 440, y las que cuentan con ventilador se aumentaron a 441, todo esto gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Sesa, el IMSS, el Issste, la Sedena y la Semar. En materia turística se mantuvo el Consejo de Promoción Turística para no afectar la atracción de visitantes después de la cancelación y el recorte de los recursos federales. Desde el punto de vista democrático, el gobernador ha sido respetuoso de la ley y no ha metido las manos para influir en las elecciones.

P.- En 2022 habrá cambio en el Poder Ejecutivo, ¿Cuáles son los principales problemas que deberá atender el próximo gobernador?

R.-Mira, Quintana Roo está en un momento crucial de su historia; una vez realizada la hazaña de transformar una región incomunicada y deshabitada en un extraordinario destino turístico internacional, el mayor de América Latina, corresponde enfrentar retos y desafíos iguales o superiores. Debemos impulsar la Agenda 2030 promovida por la Organización de las Naciones Unidas para alcanzar un desarrollo sostenible. El estado tiene problemas de suma gravedad y requiere de cirugía mayor. En Benito Juárez se han acumulado problemas que exigen tomar decisiones de fondo, la joya de la corona está muy maltratada, son asuntos tan graves que se requiere que entren al quite tanto el gobierno federal como el estatal y municipal. En Othón P. Blanco y el sur es urgente reactivar la economía y el empleo. Ante la escasez de recursos presupuestales es necesaria una política de austeridad y racionalización, de disciplina financiera y rigor en las prioridades.

P.- ¿Qué nos puede decir del tema de la seguridad en el estado?

R.-No debemos evadir la responsabilidad de brindar seguridad pública, es una obligación del gobierno federal, estatal y municipal. Mientras la delincuencia está organizada, los gobiernos están enfrentados y descoordinados.

P.- ¿Qué opina sobre la exigencia de los habitantes del sur y centro del estado, llámese Chetumal, José María Morelos, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, de acabar con la marginación que sienten ante el desarrollo del norte?

R.-Sin duda hay un sentimiento de los habitantes del sur y centro del estado, quienes piensan que los apoyos gubernamentales no llegan por igual y se consideran olvidados, que las oportunidades no han sido equitativas, este es uno de los grandes retos inaplazables a corregir en los próximos años.

P.- ¿El estado requiere un hombre como gobernador o una mujer como gobernadora?

R-Me parece una ofensa poner a discusión si una mujer puede ser gobernadora del estado; toda mujer tiene el derecho de ocupar ese y cualquier otro cargo en el sector público o privado. La Constitución establece los requisitos para ser ciudadano o ciudadana quintanarroense: Haber nacido en el estado o tener dos años de residencia y, para ser gobernador o gobernadora, residir 10 años. Quien cumpla con esos requisitos puede ser gobernador o gobernadora. Será el pueblo el que decida quién tiene la capacidad, el conocimiento, la experiencia y el compromiso para dirigirlo.

P.- Finalmente doctor, ¿Usted aspira a ser gobernador del estado?

R.-Tengo la firme determinación de contribuir para un mejor futuro de Quintana Roo. Ser gobernador depende de muchos factores: Primero, que un partido político te postule, sobre todo una coalición fuerte, porque difícilmente un solo partido puede triunfar en estos tiempos. Segundo, que tengas una buena propuesta, un proyecto que convenza, la gente quiere respuestas, no discursos. Y tercero, el más importante, que la ciudadanía crea en ti y te respalde. Por supuesto que aspiro a ser factor en mejorar al estado que me vio nacer. La ciudadanía dirá cómo y dónde. (Redacción)

