Quintana Roo: Exhortan a no descuidar la seguridad en tiempos electorales

James Tobin, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del Estado, exhortó a las autoridades a no descuidar la seguridad pública en estos meses, porque es en periodos electorales cuando más se eleva la incidencia de actos ilícitos.

Sostuvo que han estado analizando estos periodos en los últimos años y es cuando más se incrementan casos de menoscabo a la ciudadanía, debido a que muchos servidores públicos ponen más atención al desarrollo de los comicios que a sus responsabilidades públicas.

“Cuando hay una elección incrementa la violencia, eso no es un invento, es algo que hemos venido revisando en los últimos siete años. Cuando cambia el gobierno federal hay un incremento, cuando cambia el estatal hay un incremento, cuando cambian los municipales hay un incremento. Yo creo que aquí el pedido y la solicitud a las presidencias municipales es no descuiden durante el periodo electoral por el cual se les da el voto (...) si tienen que ir a campaña no olviden dejar bien cubierto el área de seguridad”, sostuvo Tobin.