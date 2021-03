Quintana Roo: Falta de requisitos impide a microempresarios acceder a créditos

Los requisitos que la Federación exige a pequeños empresarios para acceder a créditos, impide que los microempresarios del sur del estado, se registren para verse beneficiados con el recurso económico, que tanto requieren para subsistir.

César Antonio Iuit, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Othón P. Blanco señaló que la mayoría de los agremiados no cuenta con firma electrónica y para acabarla de amolar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no da citas para tramitar el requisito, y muchos no tienen cuenta en el Banco Banorte.

Dijo que de aproximadamente 500 afiliados con los que cuenta la CROC, solamente 10 han logrado registrarse para acceder a los créditos que otorga la Federación.

“Está dura la cosa, está terrible, simplemente no se reactiva la economía y los requisitos para que te otorguen un crédito, no ayudan en nada, se complican muchas cosas y nos impiden acceder a los llamados beneficios que otorga la Federación”.

Indicó que los microempresarios tienen hasta este mes de marzo para ingresar al padrón de beneficiarios de los créditos, pero el panorama no es nada halagador.

Antonio Iuit expresó que aunado a la dificultad de cumplir con todos los créditos, la mayoría de los microempresarios están “ahogados” en deudas con acreedores, proveedores y bancos.

Además, durante el inicio de año se suma el pago de licencias de funcionamiento, permisos y derechos, que ante la crisis económica ocasionada por la pandemia por COVID-19, se vuelve una pesada losa para los pequeños comerciantes.

Añadió que los microempresarios tienen que recurrir a adquirir más deuda, a través de créditos para tratar de que sus negocios subsistan, al ser la fuente de ingreso de sus familias, así como la fuente de ingreso de sus empleados.

Agregó que se estima que en la capital del estado, en el último año cerraron más de 250 negocios, como consecuencia de las deudas y las escasas ventas que se registraron al cierre de 2020, con la consecuente pérdida de unas 750 fuentes de empleo.

