Senadora Beristáin Navarrete recupera el CREA

Redacción

Chetumal, Q. Roo.- En conferencia de prensa la Senadora por Quintana Roo, Luz María Beristain Navarrete, celebro que la mañana de este viernes, agentes de la policía estatal y actuarios, acudieran a las instalaciones de lo que fuera las “Villas Juveniles del CREA”, con la finalidad de asegurar los predios que la componen, después de haber sido vendido al dueño de Corpogas, Ricardo Vega Serrador, durante la administración de Roberto Borge Angulo.

“La lucha de varios años de un colectivo muy grande de jóvenes no solo de Quintana Roo sino a nivel nacional, hoy está aterrizando un logro importante que sin duda obtuvimos con el apoyo del gobernador Carlos Joaquín que tuvo a bien, estar sensible ante estas más de 12, 000 firmas que me di a la tarea de recabar a lo largo y ancho del territorio nacional y que pedía que el CREA que fue concebido como un espacio público a la orilla del mar, patrimonio de los jóvenes de México, les fuera devuelto”.

La legisladora presentó el 05 julio del 2017 un punto de acuerdo en el que exhortaba al ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que realice las acciones necesarias según sus facultades, para recuperar las instalaciones del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) y destinarlo a la aplicación de programas para el desarrollo integral de la juventud y de la sociedad en general, propuesta que fue avalada por legisladores de diferentes bancadas en el Senado de la República.

La senadora morenista, exhorto al gobernador a que una vez recuperado el CREA, se haga un comité ciudadano juvenil que se encargue de administrar este espacio. “En manos de los políticos, esa playa peligra, peligra porque siempre caen en la tentación de ver a quién se la venden, siempre están atentos a quién es el mejor postor que puede dar más dinero por ese espacio. Son 700 metros lineales a la orilla del mar que le pertenecen al pueblo de México, que le pertenecen a los jóvenes”.

De la misma manera, Beristain Navarrete aseguró que era una calumnia que la conflictuaran con el gobernador pues asegura siempre hicieron una gran mancuerna para lograr esto.

Asimismo, reconoció y agradeció a los jóvenes por haberla acompañado y respaldado en esta lucha, “Agradezco y reconozco la labor de todos los jóvenes que alzaron la voz por la recuperación y la devolución de los espacios públicos que les han sido arrebatados no sólo en Quintana Roo, sino en toda la nación”.