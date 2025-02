Quintana Roo: Maestros suspenden clases por reforma a la Ley del ISSSTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció que no habrá clases el día de hoy, debido a que los maestros analizarán la reforma a la Ley del ISSSTE para presentar una propuesta a los legisladores federales.

Arimael Salas Alcocer, secretario general de la Sección 25 del SNTE, comentó que esto se debe a que no están de acuerdo con lo establecido en el punto 25 de la reforma, que establece un incremento en las cuotas.

"No tendremos ninguna movilización. La Sección 25 no está movilizando a nadie, pero vamos a trabajar en las aulas para analizar la reforma. Es un cambio de actividad: en lugar de trabajar con los programas, estaremos trabajando con la iniciativa de ley. No habrá niños para poder trabajar, por eso es cambio de actividad. No habrá niños porque los maestros van a sentarse a analizar, sino van a descuidar a los niños".