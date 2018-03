Quintana Roo a la vanguardia del maquillaje ecológico

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Cuando hablamos de maquillaje lo primero que se nos viene a la mente son las grandes marcas, las líneas internacionales, en su mayoría están fabricadas con químicos que a largo tiempo causan un efecto en la piel; sin embargo existen muchos nuevos productos que han dejado a un lado el laboratorio para recurrir a la naturaleza y crear productos de calidad, ecológicos y por su puesto hechos en Quintana Roo.

En Playa del Carmen nació la marca AHAL, que significa ‘despertar’ en maya, la cual basa todos sus productos en la herbolaria, logrando una línea de alta cosmética y 100% orgánica, libre de crueldad animal, amigable con el medio ambiente, saludable y funcional para la piel, como se describe en su portal de internet.

Para que te des una idea de la mezcla de ingredientes naturales para ayudarte a estar siempre bella, el blog especializado en belleza Oh my dior! catalogó al exfoliante/mascarilla facial de Tepezcohuitle y 5 arcillas, como uno de los mejores productos de esta marca:

"De verdad esta increíble esta mascarilla sientes una sensación caliente y como realmente se va limpiando tu piel. También es exfoliante, después de haberla aplicado unos 10 minutos la remueves en forma circular y eso ayudará a eliminar las células muertas. El tepezcohuitle tiene propiedades maravillosas: regenerador celular, tiene propiedades cicatrizantes y estimula la producción de colágeno y elastina. Les puedo decir que después de utilizar está mascarilla mi piel se ve mucho más sana, más brillante y la sensación es muy placentera."

También en el municipio de Solidaridad y aprovechando las playas, el sol y la diversión de este destino, la marca Coco Bronze lanzó una línea de bloqueadores / bronceadores 100% veganos y naturales, de acuerdo con el portal BuzzFeed esta joya hará que tus vacaciones sean esa fantasía paradisíaca que tanto imaginaste, con un delicioso olor a coco y un bronceado envidiable.

Coco Bronze es un moderno aceite de uso diario, enriquecido con aceite de almendra, cacao y zanahoria, y con vitaminas. Además, se trata de productos naturales, eco-friendly, libres de conservantes y de cualquier aditivo dañino.

Otra marca para cuidar tu piel de los rayos del sol es Sun Caramel. Una empresa 100% mexicana de productos naturales y orgánicos, para el cuidado de los rayos solares. Tanto los bronceadores como los bloqueadores solares están creados con ingredientes biodegradables, con el fin de cuidar la piel, el cabello y el medio ambiente.

Lure Cosmetics, originaria de Quintana Roo, cuenta con maquillaje para todos los gustos, es una línea completa con productos para labios, cejas, rostro y uñas, desde tonos sutiles y ligeros, hasta paletas con colores más atrevidos, y también cuentan con una colección increíble de brochas.

Si te encuentras un poco perdida en esto del maquillaje, también tienen un blog con diversos consejos con los cuales te puedes guiar para obtener el mejor look.

Y si de jabones artesanales se trata, puedes probar la línea natural de la marca Portento Bio Cosmética registrada con The Vegan Society, es decir, que todos sus ingredientes son de origen vegetal, sin utilizar pruebas en animales , con lo que asegura productos libres de materiales sintéticos tóxicos, 100% naturales y amigables con el medio ambiente.

Otros productos hechos en México

El portal Mundo TKM recopiló cinco productos de belleza que son 100% nacionales, uno de ellos, fabricado por una famosa cantante que hace tratamientos para la piel de modo totalmente artesanal.

1. Pai Pai

Lo que comenzó como una discreta línea de lápices labiales, hoy en día es una de las mejores marcas de cosmeticos mexicanos, además de que en sus empaques plasman la obra de diferentes artistas nacionales. Es algo que debes tener.

2. Pitahia

Podrías pensar que son simples esmaltes, pero te equivocas, Pitahia es una autoridad en uñas, pues además de que son totalmente orgánicos, son infalibles y tus manos se verán impecables siempre. Ojo es una marca de Jalisco, pero los encuentras en todo México.

3. Xícara

Ésta línea de jabones es algo delicioso, pues sus olores te recuerdan muchos elementos mexicanos como el arroz con leche o la palanqueta, y no, no es broma pues esos son algunos de sus ingredientes principales. Por cierto, no tienen ningún sulfato, así que tu piel siempre estará perfecta e hidratada.

4. Kuru

Otra marca de esmaltes totalmente orgánicos y no sólo eso sino que son veganos, además de que sus colores son muy lindos, los nombres de cada uno son divertidísimos, pues puedes tener el atrapanovios, trompo o pirinola.

5. Homey Workshop By Ely Guerra

Aunque no lo creas la rockera y guapa cantante Ely Guerra tiene su propia marca de perfumes, lociones y cremas para la piel que elabora de manera artesanal, o sea, con sus propias manos. Lo mejor es que hay productos para hombre, mujer y unisex.