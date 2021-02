Quintana Roo: por cada perro o gato dado en adopción, hay 500 en la calle

En la entidad existe muy poco interés en adoptar mascotas, mientras que el abandonar animales se ha vuelto una práctica cada vez más común: activistas denuncian que por cada gato o perro adoptado, más de 500 terminan en la calle debido a que sus dueños no quieren hacerse cargo de ellos.

En Quintana Roo existen 230 refugios dedicados a la adopción de felinos y canes abandonados o rescatados de la calle. En promedio, estas personas solamente logran que uno sea adoptado cada tres días.

Mientras tanto, Rafael Rivero, presidente de la Asociación "Habla por mí", explica que en Chetumal existen más de 50 mil animales en situación de calle. En Cancún, la fauna callejera rebasa los 200 mil ejemplares, según estimaciones de "Patitas caribeñas A.C.". En Playa del Carmen, Gabriela Argaez, de "Sueños perrunos", estima un padrón de aproximadamente 100 mil perros y gatos abandonados.

"Lamentablemente, cada vez a las personas se les hace más fácil tirar a la calle a sus mascotas cuando consideran que no pueden mantenerlas o han crecido demasiado. Aunque el abandono de animales está sancionado en la Ley de Bienestar Animal estatal, en la práctica difícilmente se castiga esta acción, pues las autoridades consideran que no es un delito que debe perseguirse", comenta Rafael Rivero.

Añade que durante la pandemia se incrementó esta práctica, debido a que muchas familias perdieron sus ingresos, y por tanto consideraron que deshacerse de sus animales era una forma de ahorrar dinero.

"Por lo general entre abril y mayo también se registra un repunte en el número de perros y gatos abandonados, justo cuando los cachorros que fueron regalados en Navidad crecieron. Por eso insistimos en pensar muy bien antes de regalar una mascota, ya que es un ser vivo, y no merece ser tirado a la calle solo porque creció y dejó de ser considerado tierno", dice el activista.

Por su parte, Gabriela Argaez explica que la cantidad de mascotas maltratadas también ha aumentado en los últimos años: hace cinco años, cuando instaló su refugio en la ciudad, recibían cuatro o cinco solicitudes de rescate al mes. Hoy, atienden a más de 10 llamadas de auxilio a la semana.