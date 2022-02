Quintana Roo pone en marcha plan de seguridad para el turismo

Con 14 millones de visitantes, solo en 2021 e incrementando, Quintana Roo instaló este jueves una mesa de trabajo en materia de Comunicación y Seguridad para Turistas que mantendrá contacto directo con empresarios, consulados y medios internacionales.

Este organismo está conformado por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Idefin).

Dicho organismo será el enlace de información entre el gobierno, consulados, empresarios y medios internacionales, en caso de hechos de violencia que involucren a visitantes.

“El propósito es que comuniquemos sobre cómo estamos enfrentando la problemática que tiene el estado en materia de inseguridad, e iremos generando campañas de comunicación, de difusión, partiendo de que los visitantes deben tener una estancia segura, familiar y hospitalaria”.

Entre los proyectos está la creación de publicidad que advierta a los visitantes sobre las implicaciones jurídicas que tiene el consumo y tráfico de sustancias ilegales, así como la portación de armas.

De acuerdo con la Coordinación General de Comunicación Social, durante el pasado período vacacional se tuvo conocimiento de 32 extranjeros que estuvieron involucrados en hechos de inseguridad, ya sea como víctimas o como parte de los mismos delitos.

Hoy se reúnen en Cancún agencias de seguridad de Estados Unidos, Canadá y Colombia

Asimismo, indicó que este 18 de febrero se llevará a cabo una reunión en Cancún donde participarán organismos internacionales de Estados Unidos, Canadá y Colombia, en el marco del Acuerdo Bicentenario, anteriormente, Iniciativa Mérida.

“La agenda siempre es el intercambio de información, de datos y en un futuro de programas y mecanismos de seguridad”.

Desde noviembre de 2021, Quintana Roo estableció un micro sitio oficial que comunica en inglés a medios internacionales, organizaciones del sector turístico, operadores del sector y población en general, los sucesos ocurridos en la entidad, además de reforzar el diálogo y apertura institucional con consulados y medios internacionales, mediante visitas al destino.

De acuerdo con la información, en las últimas semanas enviados especiales de The Washington Post, The Wall Street Journal, CNN, Diario El País de España y El rotativo The New York Times han visitado los destinos de Quintana Roo.

