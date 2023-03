Quintana Roo: remanso para la 4T

No solo porque el proyecto constructivo más importante para Andrés Manuel López Obrador sea su Tren Maya, sino porque en el Caribe mexicano encuentra un nivel de colaboración que no tiene en la mayor parte del país, a pesar de que su popularidad sigue siendo muy alta en promedio nacional, pues sus escándalos, guerras e iniciativas principales —en particular, el Plan B de la reforma electoral, que implica desde hace meses cruentos enfrentamientos con poderes e instituciones del Estado— aquí se están viendo muy compensados, con importantes proyectos y programas con los que la gobernadora Mara Lezama Espinosa se encuentra más que comprometida.

Cada conferencia de prensa mañanera es un calvario para el presidente, que con demasiada frecuencia se sale de sus casillas y colecciona más y más enemigos entre sus opositores y la prensa, a la que con decreciente número de excepciones incluye en dicha adjetivación, descalificándola, mientras que en Quintana Roo —que desde hace meses es prácticamente su segunda sede de gobierno, por la frecuencia con que visita la entidad— todo parece "miel sobre hojuelas".

Y cómo no sería de esta manera, si siempre llega con las manos llenas de regalos, que la población en general recibe de mil amores, y a sus detractores les resulta muy difícil hacer una crítica creíble al desempeño local del oficialismo, común a los tres órdenes de gobierno, con la excepción de un par de demarcaciones municipales, más bien dóciles.

De esa relación interinstitucional nos hemos permitido expresar varias veces aquí algo así como lo que los demócratas decían a los ciudadanos mexicanos en tiempos de elecciones: cuando vengan a ofrecerte despensas, playeras, gorras y poyos, acéptalos todos y vota por quien te parezca.

Al estado, dicho sea en plata, le está resultando muy provechoso el afecto que ya de por sí sentía López, incluso desde el cuestionado gobierno de Carlos Joaquín González —premiado con la embajada en Canadá por franquearle la puerta a la Cuarta Transformación—, pero ahora con Lezama con las riendas estatales en la mano es ya de franca amistad y expreso cariño.

Respiró el mandatario federal este fin de semana durante su enésima visita al paraíso tropical del agobio por las enardecidas críticas a su gestión, con reuniones sobre los avances de las obras del Tren Maya —que reiteró que será inaugurado (quién sabe si puesto a andar) en la fecha prevista, en este año—, pero con los actos recientes fue relacionado el tema de la nueva Expofer de Chetumal (en el proyectado Parque Quintana Roo) con el apoyo a la capital por el concepto de 250 millones de pesos, reiterado por la gobernadora, como parte de las acciones contempladas en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que "contribuirán al cambio verdadero y la transformación profunda para que las y los quintanarroenses tengan mejores instalaciones para vivir mejor".

El comunicado oficial insiste en trabajos de la gira vinculados con beneficios de la obra insignia de López Obrador: "(...) la gobernadora Mara Lezama presentó, en las mesas de trabajo en las que se revisaron los avances, los logros obtenidos en el salvamento arqueológico del frente 1 del tramo 7 del Tren Maya, que le fue asignado por el presidente de México y que en días pasados merecieron el reconocimiento del director del INAH, Diego Prieto, por ser el que más progresos ha tenido".

Mara Lezama también dio a conocer, se nos informa, que en esta visita del presidente López Obrador "se revisaron avances del aeropuerto de Tulum y del Parque del Jaguar, que es la segunda reserva más grande del estado".

No es novedad decir que el sur y el sureste del país serán la plataforma de lanzamiento electoral de la Cuarta Transformación para las elecciones de 2024, pero es muy claro que, amén del natural declive de la popularidad del jefe del Poder Ejecutivo Federal por el ejercicio del poder, los focos ámbar que se han prendido, tanto en el país como en el extranjero —léase: Estados Unidos—, por los problemas que ha enfrentado el mandatario como el notorio fracaso de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de Zumpango, las dudas sobre la Refinería Olmeca de Dos Bocas, la irritación empresarial en cuanto a las limitaciones a las inversiones y, sobre todo, la mencionada iniciativa de normatividad electoral recién promulgada ya no permitirán atenerse solo a la inercia, pues hay riesgos, no insuperables, pero sí serios para su movimiento.

La inminente instalación de la "gigaplanta" Tesla en Nuevo León significó para Andrés López recular a su insistencia en que la inversión se hiciera en las cercanías del AIFA o en tierras meridionales, y muy discretamente ya se está haciendo lo mismo con el tema de la reforma energética, promoviendo fuentes de energía limpias que siempre pareció despreciar, mientras que el pronóstico del Plan B sometido al arbitrio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, por lo menos, incierto.

Ni se hable de seguridad, migración —asuntos gringos— y, desde luego, crecimiento en los programas sociales. El presidente tiene que echar toda la carne al asador, y la parrilla más calientita se llama Quintana Roo.