En sólo un mes, aumenta 14% el robo de motos en Quintana Roo

Las motocicletas son el blanco más fácil para los delincuentes en Quintana Roo, ya que cada vez se las roban más en lugares públicos o solitarios, así lo demostraron las cifras de Seguridad Pública nacional.

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en el primer cuatrimestre del año hubo 453 robos de este vehículo, mismos que se investigan por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, la tendencia va a la alza porque en el mes de abril hubo 20 casos más que en marzo, al pasar de 135 a 155 expedientes iniciados ante el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

Con base en esos números, la estadística precisa que se trata de un incremento de 14.81% en el caso de este tipo de incidencia delictiva en Quintana Roo.

De acuerdo con el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el delito de robo es sancionable de manera administrativa y penal, que en éste último caso es privativa de la libertad en algún centro penitenciario de la entidad.

“Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a cincuenta días de multa, al que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la Ley”.

De igual forma detalla que no se impondrá sanción cuando el valor de lo robado no exceda de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente y el culpable restituya la cosa espontáneamente y pague todos los daños y perjuicios antes de que la Autoridad tome conocimiento del delito, si no se ha ejecutado el robo por medio de violencia.

“Al que se le imputare el hecho de haberse apoderado de una cosa mueble ajena, sin consentimiento del dueño o el legítimo poseedor y acredite haberla tomado con el solo fin de usarla temporalmente y no para apropiársela o venderla, se le aplicará de seis a nueve meses de prisión o multa de quince a sesenta días, siempre que justifique no haberse negado a devolverla si se le requirió para ello”.

Además, como reparación del daño, se pagará al ofendido el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada.