CANCÚN, Quintana Roo.- La organización de la Olimpiada Nacional 2018 va viento en popa, hay un avance de más del 70 por ciento en infraestructura para albergar 10 disciplinas y a más de cuatro mil atletas.

Santos Kelmirth Ravell Martínez, director de Promoción y Desarrollo del Deporte de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq) señaló que “estamos trabajando fuertemente, queremos brindarle lo mejor a los atletas y hacer de este certamen el evento histórico del año”.

Por primera vez en la historia Quintana Roo realizará 10 deportes en una Olimpiada Nacional, las disciplinas serán natación, aguas abiertas, clavados, triatlón, ajedrez, patinaje sobre ruedas, esgrima, vela, nado sincronizado y Polo Acuático.

“Estamos trabajando coordinadamente con los técnicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) para que el evento salga de primer nivel y sin contratiempos”, sostuvo.

El directivo dijo que ya evaluaron los escenarios y que todos están a la perfección para albergar la justa, aunque solamente la pista de patinaje y la alberca tienen algunos detalles para terminarla.

“Es la primera vez que Quintana Roo tiene una sede con 10 deportes, la mayoría de ellos acuáticos, cinco disciplina se desarrollarán en Chetumal, una en Bacalar y cuatro en Cancún”, explicó.

El directivo señaló que “realmente tenemos que trabajar fuerte para ser dignos anfitriones, una justa que tendrá a los mejores atletas del país”.

El equipo técnico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) dio a conocer que la mayoría de los escenarios cumplen con los requerimientos necesarios para ser sede.

“Tuvimos a la comisión técnica y evaluó cada uno de los escenarios de la Olimpiada, y estoy contento de haber recibido una palomita, y solo resta por culminar la fosa de clavados y la alberca olímpica”, apuntó.

“Esta clase de eventos deportivos, hacen de Quintana Roo un lugar confiable, amable y con experiencia, para realizar eventos de gran magnitud, y le brinda seguridad a todos sus participantes, además de una excelente hospitalidad y seguridad para sus familiares”, expuso.

Cabe destacar que todo esto, se hace gracias a las gestiones del gobernador del Estado, quien respalda el desarrollo del deporte y a los deportistas del Estado de Quintana Roo.

“Hay mucho trabajo por hacer, y queremos tener listas todas las sedes a más tardar mediados de abril, ya que aún tenemos que vestir los recintos y adecuar modificaciones”, dijo.

Sedes en Quintana Roo

Chetumal : clavados, nado sincronizado, ajedrez, triatlón y polo acuático

: clavados, nado sincronizado, ajedrez, triatlón y polo acuático Bacalar : aguas abiertas

: aguas abiertas Cancún: esgrima, natación, patines sobre ruedas y vela

Las otras sedes

Chihuahua

Albergará las disciplinas de bádminton, boxeo, gimnasia artística femenil, gimnasia artística varonil, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, karate do, raquetbol, tae kwon do, voleibol de playa, baloncesto, beisbol, handball, rugby, in line hockey, softbol y voleibol.

Estado de México

Se llevarán a cabo boliche, canotaje, charrería, frontón, levantamiento de pesas, pentatlón moderno, remo, squash, tiro deportivo y hockey sobre pasto.

Querétaro

Atletismo, judo, luchas asociadas, tenis, tenis de mesa y tiro con arco.