Volarse las señales de “Alto” en Q. Roo causa 200 accidentes en un año

La falta de señalización vial como discos de “Alto” han provocado más de 200 accidentes de tránsito en Quintana Roo en el último año, de acuerdo a reportes de transparencia de las diferentes Direcciones de Tránsito Municipales.

En la mayoría de estos casos los agentes reportaron que uno de los conductores se “voló” una señal de “Alto” inexistente, provocando que impacte contra otro vehículo que contaba con derecho de vía.

Sin embargo, los ciudadanos presentaron un recurso de queja al demostrar la falta de señales de tránsito, y cuya responsabilidad corresponde a los ayuntamientos.

“Desgraciadamente es un problema muy común en Quintana Roo: como las ciudades crecieron en completo desorden, las autoridades municipales no instalaron o no le dan mantenimiento a los señalamientos viales, lo que provoca constantes accidentes de tránsito, sobre todo protagonizados por personas que no son de la zona y no conocen los sentidos viales del lugar”, declaró José Luis Castillo Marquez, ingeniero y experto en urbanismo.

Comentó que la situación se complica aún más en las zonas que no están municipalizadas o asentamientos irregulares, pues debido a que el ayuntamiento no los reconoce, no puede implementar orden y señalamientos viales.

Citó que los ejemplos más claros de esto es Cancún, donde 30% de su mancha urbana no tiene la señalización correcta, porque se trata de asentamientos que no están regularizados.

“Y como la ciudad está creciendo constantemente, llega un momento que se traga a estas regiones que antes estaban en la periferia, pero que ahora son zonas de paso. Alfredo V. Bonfil es otro ejemplo, y como esta zona existen muchas más”.