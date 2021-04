Quintana Roo: Evita ser víctima de extorsión, te decimos de dónde es la lada 961

Una llamada inesperada suele traer malas noticias, máxime cuando no reconocemos el número y sólo nos llama la atención la LADA 961. ¿De dónde es? ¿Es una llamada de extorsión? Acá te contamos.

Recientemente, las llamadas de extorsión han ido en aumento causando mucha confusión y problemas que incluso terminan con pérdidas de dinero para la familia.

Una de las LADAS en México que más reportes ha tenido por estar relacionadas con las llamadas de extorsión es la 961. Por tanto, ¿de dónde es?

La LADA 961 corresponde al estado da Chipas, en específico a estas ciudades:

Álvaro Obregón,

Berriozabal,

Copoya,

Chiapa de Corzo,

Chicoasen,

El Jobo,

El Sabino, Ixtapa,

Juan del Grijalva,

Julian Grajales,

Osumacinta,

Salvador Urbina,

San Fernando,

Soyalo, Suchiapa,

Tuxtla Gutiérrez,

Veinte de Noviembre,

Villa de Acala.

¿Qué hago si recibo una llamada del LADA 961?

Si no conoces el número te sugerimos no contestes: cuelga inmediatamente y no caigas en el juego de los extorsionadores.

Pero, si por error alguien contesta la llamada y te aseguran que algún familiar está secuestrado o detenido por alguna autoridad, o en la que se presenten como integrantes de una organización delictiva, sigue estas medidas:

Mantén la calma y valora con objetividad la situación planteada.

Escucha atentamente los argumentos de la o el extorsionador.

No te dejes dominar por el impacto emocional, porque puedes actuar “sin pensar”.

Luego interrumpe la llamada telefónica.

Verifica si la situación que plantean es real, buscando al familiar presuntamente secuestrado o a punto de presentarse ante la autoridad.

Anota los datos de las personas que realizan las amenazas, así como el número telefónico desde donde se llama.

Incluye datos como fecha, hora, nombre si es el caso, tono de voz, así como la forma de pago de la exigencia (envío de dinero, depósito en cuentas bancarias, códigos de tarjetas, etcétera).

No cedas ante las exigencias económicas o demandas de quien busca extorsionar o defraudar.

Tampoco negocies cantidad económica alguna.

Llama al 088 o reporta a través de PF Móvil, vías de contacto del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal.

